Apple vydal nový firmware pro AirPods Pro 3, AirPods 4 i starší AirPods Pro 2

Apple v noci vypustil novou dávku firmwaru pro svá sluchátka AirPods. Aktualizace dorazila konkrétně na AirPods Pro 3, AirPods 4 a také na předchozí generaci AirPods Pro 2. přičemž nové verze firmwarů nesou označení 8B25 u AirPods Pro 3 a 8B21 u AirPods Pro 2 a AirPods 4, což je posun oproti říjnovému 8A358.
Jako tradičně, Apple k firmwarem neuvádí žádné detaily, takže přesně nevíme, co se uvnitř změnilo. Je ale docela pravděpodobné, že jde o přípravu na jednu z nejzajímavějších novinek iOS 26.2 ve formě rozšíření Live Translation v EU, která míří právě na AirPods Pro 2, AirPods 4 s ANC a na nejnovější Pro 3. Kromě toho lze počítat i s klasickými úpravami typu ladění výkonu a oprav drobných chyb.
Instalace probíhá automaticky, jak jsme zvyklí. Stačí mít AirPods v dosahu iPhonu, iPadu či Macu, vložit je do nabíjecího pouzdra, připojit pouzdro k napájení a zavřít víčko. Počkejte zhruba půl hodiny a firmware se nainstaluje sám bez jakéhokoli tlačítka nebo manuální aktualizace.