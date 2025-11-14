Aplikace Zásilkovna hlásí před Vánoci zásadní novinku!

Předvánoční shon se blíží a společně s ním i každoroční závod o volná místa v Z-BOXech. Právě ty si totiž většina Ježíšků vybírá jako nejpohodlnější způsob doručení dárků. Zásilkovna proto přichází s praktickou novinkou v aplikaci, která má zajistit, že se letos žádný balíček nezasekne kvůli plnému boxu. Nová funkce s názvem Preference doručenívám umožní předem nastavit, jak má Zásilkovna postupovat, pokud se váš oblíbený Z-BOX zaplní.
V praxi to funguje jednoduše – v aplikaci stačí otevřít svůj profil, přejít do sekce Preference doručení a zvolit, jaký postup vám nejvíc vyhovuje. K dispozici jsou hned tři možnosti. Tou nejrychlejší je volba „Co nejrychleji“, která umožňuje uložit si až pět oblíbených Z-BOXů a dvě výdejní místa, kam vám Zásilkovna může zásilku automaticky přesměrovat. Pokud dáváte přednost doručení výhradně do Z-BOXů, zvolíte variantu „Co nejrychleji do Z-BOXu“, která upřednostní dostupný box před výdejním místem. A třetí možnost, „Počkám na původní místo“, je ideální pro ty, kteří chtějí zásilku dostat přesně tam, kam ji objednali, i za cenu drobného zdržení.
Výhodou nové funkce je i to, že své preference můžete kdykoliv měnit podle potřeby. Pokud tedy během svátků trávíte více času mimo domov, snadno si nastavíte jiná oblíbená místa, aby vám dárky dorazily tam, kde se zrovna nacházíte. Zásilkovna tak dělá další krok k tomu, aby se z vánočního doručování stala bezstarostná záležitost. A když k tomu připočteme fakt, že Z-BOXy fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, je jasné, že letos bude mít Ježíšek vyzvedávání dárků zase o něco jednodušší.