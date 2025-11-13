Liquid Glass se v iOS 26.2 dočká dalšího vylepšení! Mrkněte, jak skvěle vypadá

Ve včera vydané 2. betě iOS 26.2 Apple de facto znovu potvrdil, že jeho práce na vizuálním jazyku Liquid Glass zdaleka neskončila. Nová verze totiž přináší několik jemných úprav animací i rozhraní, které naznačují, že se kalifornský gigant stále snaží najít ideální rovnováhu mezi efektním vzhledem a praktičností při každodenním používání.
Liquid Glass se poprvé objevil na červnovém WWDC a od té doby prošel už několika vývojovými fázemi. Po počáteční vlně nadšení se Apple rozhodl původní efekty průhlednosti a zkreslení výrazně zmírnit, protože v prvních betách byly podle části uživatelů až příliš výrazné. Od té doby ale dochází k postupnému návratu vizuálních prvků, které systém zjemňují a dávají mu jedinečný charakter.
V iOS 26.1 například přibyla možnost přepínat mezi režimy, které mění vzhled celého rozhraní, a v první betě iOS 26.2 jsme se dočkali i nového posuvníku pro úpravu hodin na zamčené obrazovce. Aktuální beta jde ještě dál. Apple podle vývojářů lehce přepracoval animaci otevírání nabídek, která se nyní více podobá fluidnímu pohybu prezentovanému na WWDC.
The Liquid Glass animation in iOS 26.2 beta 2 is amazing, feels like what was shown off at WWDC pic.twitter.com/J6YruZz4cR
— Aaron (@aaronp613) November 12, 2025
Změn se dočkaly také drobnosti jako tlačítka „X“, „Zobrazit více“ či „Vymazat všechna oznámení“ na zamčené obrazovce, která nově využívají Liquid Glass efekt pro jemné odlesky a hloubku. I když jde na první pohled o maličkosti, přesně na nich je vidět, že Apple svůj nový vizuální směr neustále dolaďuje a testuje, kam až může s efekty zajít, aniž by tím utrpěla přehlednost nebo čitelnost systému.
Zdá se tedy, že Liquid Glass je pro Apple víc než jen krátkodobý experiment. Pomalu jej totiž rozvíjí a krok za krokem ho zapojuje do všech koutů systému. A pokud se tempo vývoje udrží, můžeme v příštích verzích iOS očekávat ještě konzistentnější a vizuálně působivější rozhraní, které bude na první pohled nezaměnitelně „Applovské“.