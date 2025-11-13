Zavřít reklamu

Apple znovu ukázal svoji genialitu! Tato vizuální novinka z iOS 26.2 vás pošle do kolen

Vše o Apple
Jiří Filip
Apple vydal dnes v noci druhou betu iOS 26.2 a jak se krátce nato ukázalo, pokračuje v ní v postupném rozšiřování svého nového vizuálního stylu Liquid Glass. Ten si odbyl svou premiéru při letošní WWDC a nyní proniká i do aplikací, které by to zrovna nečekaly – například do vestavěného nástroje Vodováha v aplikaci Měření. A nutno uznat, že výsledek je naprosto geniální! 

vodovaha 1 vodovaha 1
vodovaha 2 vodovaha 2
vodovaha 3 vodovaha 3
vodovaha 4 vodovaha 4
ScreenRecording 11 13 202509 19 10 1 ezgif.com rotate 2 ScreenRecording_11-13-202509-19-10_1-ezgif.com-rotate-2
Nový vzhled totiž přidává do rozhraní optické zkreslení a barevné odlesky, které připomínají kapky tekutého skla přelévající se po obrazovce. V praxi to znamená, že když ukazatel vodováhy prochází horizontem, uživatel vidí jemné chromatické aberace a deformaci pozadí, která se mění podle úhlu naklonění zařízení

ScreenRecording 11 13 202509 19 10 1 ezgif.com rotate 2

Apple šel ale ještě dál. Pokud měříte vodorovnost například stropu nebo podlahy, místo starých plochých kruhů se teď zobrazí dvojice tekutých kroužků, které se organicky deformují a reagují na každý pohyb. Čísla i mřížka v pozadí se při tom lehce „vlní“, což vytváří dojem, že celý prvek skutečně žije. Apple si tedy opět hraje s detaily, které většina výrobců úplně přehlíží, a i z tak obyčejné funkce, jako je vodováha, dokáže udělat něco, co stojí za to si otevřít jen kvůli efektu samotnému.

