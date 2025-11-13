Apple znovu ukázal svoji genialitu! Tato vizuální novinka z iOS 26.2 vás pošle do kolen

Apple vydal dnes v noci druhou betu iOS 26.2 a jak se krátce nato ukázalo, pokračuje v ní v postupném rozšiřování svého nového vizuálního stylu Liquid Glass. Ten si odbyl svou premiéru při letošní WWDC a nyní proniká i do aplikací, které by to zrovna nečekaly – například do vestavěného nástroje Vodováha v aplikaci Měření. A nutno uznat, že výsledek je naprosto geniální!
Fotogalerie
Nový vzhled totiž přidává do rozhraní optické zkreslení a barevné odlesky, které připomínají kapky tekutého skla přelévající se po obrazovce. V praxi to znamená, že když ukazatel vodováhy prochází horizontem, uživatel vidí jemné chromatické aberace a deformaci pozadí, která se mění podle úhlu naklonění zařízení
Apple šel ale ještě dál. Pokud měříte vodorovnost například stropu nebo podlahy, místo starých plochých kruhů se teď zobrazí dvojice tekutých kroužků, které se organicky deformují a reagují na každý pohyb. Čísla i mřížka v pozadí se při tom lehce „vlní“, což vytváří dojem, že celý prvek skutečně žije. Apple si tedy opět hraje s detaily, které většina výrobců úplně přehlíží, a i z tak obyčejné funkce, jako je vodováha, dokáže udělat něco, co stojí za to si otevřít jen kvůli efektu samotnému.