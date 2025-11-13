iOS 26.1 přinesl skvělé novinky do Apple Music. Všimli jste si jich?

S příchodem iOS 26 Apple představilo funkci AutoMix v aplikaci Apple Music, která přechází mezi skladbami jako DJ – s časovým protažením a beatmatchingem. V aktualizaci iOS 26.1 Apple tuto funkci ještě rozšířilo: AutoMix nyní funguje i při přehrávání přes AirPlay.
Až dosud byl AutoMix dostupný pouze při poslechu přes AirPods nebo vestavěné reproduktory iPhonu. Při přehrávání přes domácí audio systémy jako HomePod ale funkce nefungovala. To se teď mění – uživatelé s HomePody nebo jinými AirPlay reproduktory si mohou AutoMix konečně vychutnat i ve svých domácnostech.
Hudební zážitek jako z klubu
Díky iOS 26.1 získává Apple Music schopnost plynule navazovat skladby i při přenosu přes AirPlay. To znamená, že hudba přechází bez přerušení i při streamování na vícero zařízeních. Výrazně se tak zlepšuje domácí poslechový zážitek, ať už jde o party, práci z domova nebo relaxaci.
Here’s AutoMix in action on iOS 26 pic.twitter.com/ZB8SqEhEe0
— 9to5Mac (@9to5mac) June 10, 2025
HomePody sice nedisponují nativní podporou AutoMixu, ale nově přidaný Crossfade ve verzi HomePod 26 a podpora AirPlay AutoMixu posouvají celkový zážitek na novou úroveň.
Jak AutoMix funguje?
Apple popisuje AutoMix jako způsob přechodu mezi skladbami, který imituje DJ efekt: časově natahuje skladby a synchronizuje jejich rytmy, aby přehrávání působilo jako jeden plynulý proud hudby. A i když občas ukončí skladbu dřív, než by si posluchač přál, většinou funguje skvěle.
AutoMix je dostupný ve vybraných scénářích, více detailů najdete v oficiální podpoře Apple. A pokud jste to přehlédli – iOS 26.1 přinesl také nové gesto pro rychlé přepínání skladeb v Apple Music pomocí přejetí.