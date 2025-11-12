Samsung SmartThings nově podporuje Siri a lépe si rozumí i s Apple Watch

Samsung dnes vydal významnou aktualizaci aplikace SmartThings pro iPhone, která přináší funkce zlepšující ovládání chytré domácnosti – a to i pro uživatele zařízení Apple. Tato verze usnadňuje život těm, kteří kombinují produkty Samsung a Apple v jedné domácnosti.
Spolupráce s Apple Watch i Siri
Skupiny zařízení vytvořené v aplikaci SmartThings lze nyní zobrazit a ovládat i přes doprovodnou aplikaci na Apple Watch. Uživatelé tak mohou spouštět rutiny, ovládat zařízení a sledovat jejich stav přímo ze zápěstí. Největší novinkou je ale podpora Siri zkratek. SmartThings nyní umožňuje spouštět automatizace pomocí hlasových příkazů Siri. Můžete si například vytvořit scénář „Dobré ráno“, který rozsvítí světla, otevře žaluzie a zapne kávovar, nebo „Odcházím z domu“, který zamkne dveře a aktivuje zabezpečení – vše jen pomocí hlasu.
Vylepšený přehled zařízení
SmartThings dále rozšiřuje podporu Live Activities, které nově zobrazí až pět naposledy použitých zařízení přímo na zamčené obrazovce. Může jít o klimatizace, robotické vysavače, čističky vzduchu nebo odvlhčovače. Aplikace SmartThings je ke stažení zdarma v App Storu a její nové funkce potvrzují, že Samsung chce být plnohodnotnou součástí i ekosystému Apple, nejen Androidu.