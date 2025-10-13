Samsung se opět vysmívá Applu za jeho iPhony 17 Pro

Pokud jste si mysleli, že posměšků na účet Applu ze strany Samsungu bylo již dost a tento typ shazování protivníka si již Jihokorejci odpustili, jste na omylu. Sociální sítě totiž začínají pozvolna opět zaplavovat videa z dílny Samsungu, ve kterých se tento asijský gigant snaží svět přesvědčit o tom, že novinky, které přináší nejnovější iPhony 17 (Pro), vlastně žádnými novinkami nejsou, jelikož telefony Samsungu zvládají dané věci buď již velmi dlouho, nebo podstatně lépe. Poté, co jsme byli svědky videí, ve kterých se Samsung snažil shodit Apple za jeho pojetí simultánního natáčení videí, tu máme další. Tentokrát zaměřené na zoom.
Samsung just uploaded another video mocking Apple.
“Why stop at 8x?” 😭 pic.twitter.com/5ExEderYDj
— sid (@immasiddx) October 12, 2025
Jednou z hlavních novinek letošních iPhonů 17 Pro je jejich vylepšení teleobjektiv, který díky rozlišení 48MPx zvládá buď 4x optický zoom, nebo 8x hybridní zoom s rozlišením 12MPx. Jedná se totiž de facto výřez snímku ze 48MPx fotky. Co se pak týče ryze digitálního zoomu, ten dosahuje u iPhonů 17 Pro hodnoty 40x, což není rozhodně málo (byť můžeme samozřejmě polemizovat nad tím, zda se jedná o využitelné řešení. Ať tak či tak, Samsung ve své nejnovější reklamě ukazuje, že je to právě on, kdo je král fotozoomu s tím, že jeho nejnovější telefony zvládají dokonce poměrně kvalitně 100x zoom. Jak však všichni víme, Apple se nikdy příliš za čísly nehonil a tak jej podobné narážky zcela určitě nechají ledově klidným.