Zavřít reklamu

Samsung se opět vysmívá Applu za jeho iPhony 17 Pro

iPhone
Jiří Filip
0

Pokud jste si mysleli, že posměšků na účet Applu ze strany Samsungu bylo již dost a tento typ shazování protivníka si již Jihokorejci odpustili, jste na omylu. Sociální sítě totiž začínají pozvolna opět zaplavovat videa z dílny Samsungu, ve kterých se tento asijský gigant snaží svět přesvědčit o tom, že novinky, které přináší nejnovější iPhony 17 (Pro), vlastně žádnými novinkami nejsou, jelikož telefony Samsungu zvládají dané věci buď již velmi dlouho, nebo podstatně lépe. Poté, co jsme byli svědky videí, ve kterých se Samsung snažil shodit Apple za jeho pojetí simultánního natáčení videí, tu máme další. Tentokrát zaměřené na zoom.

Jednou z hlavních novinek letošních iPhonů 17 Pro je jejich vylepšení teleobjektiv, který díky rozlišení 48MPx zvládá buď 4x optický zoom, nebo 8x hybridní zoom s rozlišením 12MPx. Jedná se totiž de facto výřez snímku ze 48MPx fotky. Co se pak týče ryze digitálního zoomu, ten dosahuje u iPhonů 17 Pro hodnoty 40x, což není rozhodně málo (byť můžeme samozřejmě polemizovat nad tím, zda se jedná o využitelné řešení. Ať tak či tak, Samsung ve své nejnovější reklamě ukazuje, že je to právě on, kdo je král fotozoomu s tím, že jeho nejnovější telefony zvládají dokonce poměrně kvalitně 100x zoom. Jak však všichni víme, Apple se nikdy příliš za čísly nehonil a tak jej podobné narážky zcela určitě nechají ledově klidným.

iPhone 17 Pro LsA 1 iPhone 17 Pro LsA 1
iPhone 17 Pro LsA 2 iPhone 17 Pro LsA 2
iPhone 17 Pro LsA 3 iPhone 17 Pro LsA 3
iPhone 17 Pro LsA 4 iPhone 17 Pro LsA 4
iPhone 17 Pro LsA 5 iPhone 17 Pro LsA 5
iPhone 17 Pro LsA 6 iPhone 17 Pro LsA 6
iPhone 17 Pro LsA 7 iPhone 17 Pro LsA 7
iPhone 17 Pro LsA 8 iPhone 17 Pro LsA 8
iPhone 17 Pro LsA 9 iPhone 17 Pro LsA 9
iPhone 17 Pro LsA 11 iPhone 17 Pro LsA 11
iPhone 17 Pro LsA 10 iPhone 17 Pro LsA 10
iPhone 17 Pro LsA 12 iPhone 17 Pro LsA 12
iPhone 17 Pro LsA 13 iPhone 17 Pro LsA 13
iPhone 17 Pro LsA 14 iPhone 17 Pro LsA 14
iPhone 17 Pro LsA 15 iPhone 17 Pro LsA 15
iPhone 17 Pro LsA 16 iPhone 17 Pro LsA 16
iPhone 17 Pro LsA 17 iPhone 17 Pro LsA 17
iPhone 17 Pro LsA 18 iPhone 17 Pro LsA 18
iPhone 17 Pro LsA 19 iPhone 17 Pro LsA 19
iPhone 17 Pro LsA 20 iPhone 17 Pro LsA 20
iPhone 17 Pro LsA 21 iPhone 17 Pro LsA 21
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.