Black Friday na MP.cz srazil cenu fantastických iPhonů 16 a 15! A to není vše

Komerční sdělení: Přemýšlíte nad nákupem nového iPhone, ale nechce se vám za něj utrácet přehnaně moc peněz? Pak je pro vás nynější Black Friday na Mobil Pohotovosti jako dělaný! Obchod do něj totiž zařadil spoustu Apple produktů za bezkonkurenční ceny, mezi kterými naleznete i iPhone 16 a 15.
V obou případech se jedná stále o velmi dobré telefony, které mají rozhodně co nabídnout. Disponují totiž parádním designem, kvalitním displejem, pokročilou fotosoustavou a co potěší možná nejvíc, neskutečným výkonem, díky kterému si tak můžete být naprosto jisti tím, že vám budou telefony perfektně sloužit řadu dalších let. Zkrátka a dobře, jejich koupí si zajistíte, že v nadcházejících letech nehrozí, že budete muset řešit nový mobil.
Velkým pozitivem je pak to, že k iPhone 16 rozdává Mobil Pohotovost i výkupní bonus ve výši 500 Kč, díky čemuž tak můžete de facto ještě těchto 500 Kč z ceny telefonu ušetřit jen tím, že prodejci prodáte váš starý telefon. A pokud máte strach z toho, že se vám iPhone brzy porouchá a kvůli tomu tak bude přeci jen nutné řešit nákladnou opravu, vězte, že díky možnosti koupit si k oběma těmto modelům 3letou záruku za pouhých 500 Kč, budete prakticky bez starostí. Není tedy co řešit.
iPhone 16 v Black Friday naleznete zde
