Šťastlivci odnášeli z Apple Storů plné tašky AirTagů za pakatel, stačila k tomu několikaminutová chyba Applu

Minulý týden pobavila fanouškovský svět Applu chyba, která zapříčinila, že se na Apple Online Storu objevily na pár desítek minut čtyřbalení AirTagů za pouhých 29 dolarů, tedy v přepočtu za zhruba 610 Kč. Za 29 dolarů se přitom standardně prodává jeden AirTag, což už samo o sobě naznačovalo, že se ze strany Applu jedná jen o technickou chybu nežli o slevu – tím spíš, když jednobalení AirTagů zůstalo za standardní (a v době chyby neprodejnou) cenu 29 dolarů. Jak se však nyní ukazuje, někteří šťastlivci si čtyřbalení AirTagů za tuto cenu skutečně odnesli.
Fotogalerie
Ačkoliv se Apple zachoval v případě chyby stejně jako Reebok v Česku a objednávky začal po opravě chyby hromadně rušit, má podle všeho podstatně zautomatizovanější sklady, potažmo dokonalé napojení Online Storu na kamenné obchody, což se mu však nyní vymstilo. Ti jablíčkáři, kterým se povedlo objednat AirTagy za nesmyslně nízkou cenu hned poté, co se objevila, totiž hlásí, že jim kurýři jejich zásilky za nízkou cenu skutečně doručili. A co víc, problém s nízkou cenou neměli ani zaměstnanci v Apple Storech, kam si mnozí uživatelé nechali superlevné AirTagy nachystat a také si je z nich následně nosili po plných taškách. Zkusit štěstí se tedy evidentně leckomu vyplatilo.