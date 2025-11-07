I mistr tesař se někdy utne. Apple omylem prodává čtyřbalení AirTagů za v přepočtu 610 Kč

Není tomu tak dávno, co se Česká republika bavila kauzou Reebok a v USA teď zažívají něco podobného. Namísto směšně levného oblečení či obuvi si však mohou Američané koupit na webu Apple.com čtyřbalení AirTagů za 29 dolarů, tedy v přepočtu za 610 Kč. Jedná se nicméně zcela určitě o chybu, jelikož za stejnou částku prodává standardně v USA Apple i jednotlivé AirTagy. Standardně pak čtyřbalení v USA stojí 99 dolarů. A přesně z toho důvodu lze i očekávat, že kdo takto levně nakoupí, namísto AirTagů mu dorazí storno objednávky. Je nicméně svým způsobem hezké vidět, že i v Applu pracují „jen“ lidé a chyb se tedy stávají i na podobné úrovni.