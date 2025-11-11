Představení nového HomePodu mini je na spadnutí! Dorazit s ním má i Apple TV

Z malého chytrého reproduktoru od Applu se pomalu stává nedostatkové zboží, byť podle všeho naprosto záměrně. Apple totiž podle spousty uniklých informací co nevidět odhalí jeho nástupce, přičemž stát se tak má doslova každým dnem. Tento plán nyní nepřímo potvrdil i známý americký prodejce Apple produktů, obchod B&H, který nyní označil všechny verze HomePodu mini jako „discontinued“, tedy oficiálně ukončené. Podobná situace navíc panuje i u dalších obchodů, kdy některé barvy hlásí vyprodáno, jinde je produkt na seznamu momentálně nedostupných produktů.
Tohle všechno přitom dokonale zapadá do teorií o tom, že Apple dost možná už zítra světu skrze tiskové zprávy odhalí novou Apple TV spolu s HomePodem mini. Na zítřejší noc (konkrétně na noc ze středy na čtvrtek) totiž mají mít v Apple Storech naplánovanou noční přestavbu vystavených produktů.
Co se pak týče novinek a změn, podle zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu má Apple připravený upgradovány model s novým čipem řady S a síťovým čipem N1, který by měl zlepšit stabilitu i rychlost komunikace v rámci chytré domácnosti. Design se prý měnit nebude, očekávat ale máme nové barevné varianty a jemně upravený zvukový projev. Vedle HomePodu má pak dorazit nová Apple TV taktéž se síťovým čipem N1 a výkonnějším procesorem řady A.
Nechme se tedy představit, kdy a potažmo zda vůbec letos nová generace HomePodu mini dorazí. Současný HomePod mini se nicméně prodává už čtvrtý rok, a to bývá přesně ten moment, kdy Apple obvykle sahá po lehké, ale citelné aktualizaci. A pokud po jeho boku dorazí i Apple TV, pak bude letošní produktový rok Applu uzavřen opravdu hezky.