Nové intro Apple TV vzniklo bez CGI! Jen sklo a světlo

Apple představil zcela nové intro pro Apple TV, které se překvapivě obešlo bez počítačové grafiky. Namísto toho vzniklo pomocí reálných fyzických efektů, jak informoval magazín Ad Age. Skleněné logo Apple TV bylo nasnímáno kamerou s využitím změn světla, pohybu a perspektivy.
Na tvorbě se podílela agentura TBWA\Media Arts Lab, která s Applem dlouhodobě spolupracuje. Krátké behind-the-scenes video, zveřejněné na síti X, ukazuje, jak celý proces probíhal: velké skleněné logo, promyšlené osvětlení a filmový styl natáčení místo digitálních triků.
Nový zvuk od Finnease a různé verze intra
Nové intro se nyní objevuje před každým obsahem Apple TV. Pro různé formáty Apple vytvořil tři délky: 1 sekunda pro trailery, 5 sekund pro seriály a 12 sekund pro filmy. Každou verzi doprovází nová zvuková znělka složená hudebníkem Finneasem, známým i jako producent Billie Eilish.
Apple TV’s colorful new branding was built with glass and captured in-camera. pic.twitter.com/Y8T4jXHKH1
— Andreas Storm (@avstorm) November 6, 2025
Vizuální proměna přichází jen pár dní poté, co Apple oficiálně zrebrandoval Apple TV+ na prosté „Apple TV“. Nový název se již objevil na webových stránkách i v aplikacích na všech zařízeních.
Tento krok ukazuje, že Apple i nadále dbá na vizuální identitu a prémiovou prezentaci své streamovací služby. A i když se to může zdát jako drobnost, právě takové detaily odlišují Apple od konkurence.