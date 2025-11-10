Zavřít reklamu

MacBooky Pro dostanou příští rok nový design! Ne všechny verze jej však nabídnou

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Podle nejnovějších informací od Marka Gurmana z Bloombergu chystá Apple zásadní redesign MacBooku Pro, který dorazí mezi koncem roku 2026 a začátkem roku 2027. Půjde o první velkou změnu designu od roku 2021 a přinese řadu významných novinek. Připravovaný MacBook Pro má být vybaven OLED dotykovým displejem. Nový panel má nahradit dosavadní technologii miniLED, nabídnout vyšší kontrast, přesnější barvy a lepší energetickou účinnost. Kromě displeje se očekává tenčí tělo zařízení, vylepšené chlazení a potenciální podpora 5G, která by umožnila připojení k mobilním sítím bez nutnosti Wi-Fi. Gurman rovněž zmiňuje, že Apple zvažuje úpravu horní části displeje. Místo klasického notche by se mohl objevit Dynamic Island.

MacBook Pro M5 MacBook Pro M5
1920 1080 MacBook Pro M5 1920_1080_MacBook_Pro_M5
1520 794 MacBook Pro M5 1520_794_MacBook_Pro_M5
Apple MacBook Pro 14 in hero 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-hero-251015
Apple MacBook Pro 14 in front 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-front-251015
Vstoupit do galerie

Aktuálně Apple nabízí tři varianty MacBooku Pro. 14palcový model s čipem M5, dále výkonnější 14palcový a 16palcový model s čipy M4 Pro a M4 Max. Levnější verze se od vyšších modelů liší především jediným ventilátorem a nižší cenou, která činí o 400 dolarů méně než u verze s čipem M4 Pro. Podle Gurmana se redesign nedotkne základního modelu hned v první fázi. Apple plánuje v roce 2026 uvést pouze prémiové verze s čipy M6 Pro a M6 Max, zatímco levnější MacBook Pro zůstane u stávající konstrukce ještě minimálně jeden rok. Gurman popsal chystané modely jako evoluci a nikoli revoluci. Apple zřejmě sází na postupný přechod k nové éře MacBooků s dotykovým OLED displejem. Zájemci o tuto zásadní změnu si tak budou muset připlatit a počkat na vyšší konfigurace s čipy řady M6, které dorazí nejdříve koncem roku 2026.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.