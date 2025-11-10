MacBooky Pro dostanou příští rok nový design! Ne všechny verze jej však nabídnou

Podle nejnovějších informací od Marka Gurmana z Bloombergu chystá Apple zásadní redesign MacBooku Pro, který dorazí mezi koncem roku 2026 a začátkem roku 2027. Půjde o první velkou změnu designu od roku 2021 a přinese řadu významných novinek. Připravovaný MacBook Pro má být vybaven OLED dotykovým displejem. Nový panel má nahradit dosavadní technologii miniLED, nabídnout vyšší kontrast, přesnější barvy a lepší energetickou účinnost. Kromě displeje se očekává tenčí tělo zařízení, vylepšené chlazení a potenciální podpora 5G, která by umožnila připojení k mobilním sítím bez nutnosti Wi-Fi. Gurman rovněž zmiňuje, že Apple zvažuje úpravu horní části displeje. Místo klasického notche by se mohl objevit Dynamic Island.
Aktuálně Apple nabízí tři varianty MacBooku Pro. 14palcový model s čipem M5, dále výkonnější 14palcový a 16palcový model s čipy M4 Pro a M4 Max. Levnější verze se od vyšších modelů liší především jediným ventilátorem a nižší cenou, která činí o 400 dolarů méně než u verze s čipem M4 Pro. Podle Gurmana se redesign nedotkne základního modelu hned v první fázi. Apple plánuje v roce 2026 uvést pouze prémiové verze s čipy M6 Pro a M6 Max, zatímco levnější MacBook Pro zůstane u stávající konstrukce ještě minimálně jeden rok. Gurman popsal chystané modely jako evoluci a nikoli revoluci. Apple zřejmě sází na postupný přechod k nové éře MacBooků s dotykovým OLED displejem. Zájemci o tuto zásadní změnu si tak budou muset připlatit a počkat na vyšší konfigurace s čipy řady M6, které dorazí nejdříve koncem roku 2026.