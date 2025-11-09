Vypíná se vám občas zničehonic svítilna na iPhone? Tímto trikem tomu zamezíte!

Svítilna na uzamčené obrazovce iPhonu je nesmírně užitečná funkce, ale mnoho uživatelů si všimlo, že se někdy náhle a bez důvodu vypne. Ve skutečnosti však nejde o chybu, nýbrž o nešťastnou kombinaci gest. A s příchodem iOS 26.1 ji konečně lze vyřešit. Důvodem samovolného vypnutí je, že lehké přejetí prstem doprava na uzamčené obrazovce aktivuje zkratku pro otevření Fotoaparátu, což automaticky vypne svítilnu. Kamera se přitom nemusí ani plně otevřít. Stačí naznačené gesto, které může být snadno vyvoláno omylem či letmým dotykem. Apple v iOS 26.1 přidal nové nastavení, které umožňuje uživatelům vypnout gesto pro spuštění Fotoaparátu z uzamčené obrazovky.
Jak tedy problém vyřešit? Postup je jednoduchý. Otevřete Nastavení a přejděte do sekce Fotoaparát. Posuňte obrazovku dolů a vypněte volbu „Otevřít Fotoaparát přejetím přes zamknutou obrazovku“. Po vypnutí této funkce se drobné dotyky displeje již nebudou vyhodnocovat jako snaha o otevření foťáku a svítilna tak zůstane pořád zapnutá. Navíc se tím nijak nesníží rychlost přístupu k fotoaparátu. Ten lze stále spustit dlouhým stisknutím ikony kamery na uzamčené obrazovce nebo pomocí fyzického tlačítka Kamera Control na boku telefonu. Nové nastavení tak přináší drobnou, ale velmi praktickou změnu. Trápil vás problém s vypínající svítilnou?