Epic rozdává 2 výborné hry zcela zdarma! Už jste si je vyzvedli?

Počasí posledních dnů nenechává nikoho na pochybách, že léto je nenávratně pryč a před námi sychravý podzim. O to víc potěší týdenní akce obchodu Epic Games Store, v rámci kterých se lze dostat k zábavným hrám pro PC zcela zdarma. A ani tento týden není v tomto směru žádnou výjimkou. K dostání jsou totiž super hry Felix The Reaper a Idle Champions of Forgotten Realmst.
Felix The Reaper
Felix The Reaper je přesně ten typ hry, která vás na první pohled zaujme svou vizuální originalitou a po pár minutách hraní si vás omotá svým podivně sympatickým temným humorem. V hlavní roli tu vystupuje Felix – taneční smrtka, která se v rytmu hudby proplétá mezi stíny, aby splnila svou práci: zajistit, že smrt přijde přesně tam, kam má. Jenže Felix to nedělá z povinnosti, ale kvůli lásce. Je totiž zamilovaný do pracovnice ze světa života, a tak doufá, že tancem a poctivou prací si získá její srdce. Herní princip stojí na manipulaci se světlem a stíny, díky čemuž se hráč musí neustále zamýšlet, jak se dostat z bodu A do bodu B, aniž by byl odhalen slunečními paprsky.
Všechno je navíc doprovázené chytlavým soundtrackem, který z každého úkolu dělá malé taneční vystoupení. Stylizace je přitom nádherně bizarní – groteskní, ale přesto elegantní, přesně jako sám Felix. Tvůrci si pohráli s každým detailem a výsledek působí jako spojení logické hádanky, černé komedie a hudebního klipu. I když hra občas působí trochu repetitivně, její šarm a nápaditost to bohatě vynahradí. Felix The Reaper tak není jen další indie titul, ale malý, poeticky morbidní zážitek, který se vám dostane pod kůži dřív, než stihnete říct „smrt nikdy netancovala tak dobře“.
Idle Champions of the Forgotten Realms
Ve světě plném akčních RPG působí Idle Champions of the Forgotten Realms jako zvláštní úkaz – hra, která po vás nechce zběsilé reakce, ale trpělivost a promyšlenost. Všechno tu stojí na budování party hrdinů z legendárního univerza Dungeons & Dragons, které vysíláte do bitvy, zatímco vy sledujete, jak se vaše formace pomalu, ale jistě stává neporazitelnou. Každý hrdina má unikátní schopnosti a jejich kombinace rozhodují o tom, jak efektivně budete kosit příšery a sbírat zlato. Na první pohled to může působit jednoduše, ale postupem času zjistíte, že za tím stojí až překvapivě komplexní systém synergií a strategií.
Hra přitom nenutí ke spěchu – vše se odehrává v rytmu „idle“ mechaniky, takže i když ji na chvíli odložíte, vaše družina dál maká. Atmosféru doplňuje příjemně humorný tón, který dává vzpomenout na klasické D&D sezení s přáteli. Grafika sází na stylizovaný, téměř komiksový vzhled, díky čemuž působí celá hra lehce a přístupně. Vývojáři navíc pravidelně přidávají nové postavy, události i výzvy, takže se rozhodně nenudíte. Idle Champions je tak ideální titul pro všechny, kdo milují svět Forgotten Realms, ale občas si chtějí jen odpočinout a sledovat, jak se jejich hrdinové stávají legendami – a to všechno bez jediného hodu kostkou.