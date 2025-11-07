Společnost Montblanc vytvořila poctu kapele Queen, kterou chcete mít doma

Komerční sdělení: Společnost Montblanc, která se zabývá výrobou hodinek, psacích potřeb, peněženek ale třeba i manžetových knoflíčků představila unikátní spojení s hudební kapelou Queen. Kolekci Great Characters Homage to Queen vzdává hold nejen hudební genialitě skupiny, ale i jejímu osobitému stylu a trvalému odkazu.
Plnicí pero Montblanc 131976 je inspirováno albem Greatest Hits II vydaném v roce 1991 a vyznačuje se tmavě modrým tělem doplněným zlatými detaily. Mikrofon, baskytara, kytara a bicí – jsou tu decentně vyryty do vzácné pryskyřice těla i víčka. Hrot pera je ručně vyroben ze 14karátového zlata a nese logo skupiny Queen. Tvar vršku víčka vychází z koruny, kterou Freddie Mercury nosil při závěrečném vystoupení God Save The Queen a klip má tvar stojanu na mikrofon. Plnicí pero Montblanc 131976 Homage to Queen stojí 34 500 Kč.
Plnicí pero Montblanc 131968 už patří do limitované edice, protože ho je vyrobeno jen 1975 kusů. Právě v roce 1975 totiž kapela vydala album A Night at the Opera, na které tento designový skvost také odkazuje. Dominantní černobílá barevná kombinace tu symbolizuje silný kontrast i rozmanitost hudebního světa Queen. Album a jeho vrcholné dílo v podobě Bohemian Rhapsody dokonale vystihují Mercuryho sen o epickém hudebním projektu. Prvním pohledem vám pero také jasně připomíná jeho slavný černobílý kostým. I tady odkazuje klip pera na mikrofon, který se stal typickým prvkem Mercuryho vystoupení, je ale už vyrobený z platiny. Hrot je ručně vyrobený z 18 karátového zlata a nese siluetu Freddieho Mercuryho. Nechybí ani uvedení výšky hory Montblanc 4810. Plnicí pero Montblanc 131968 Homage to Queen Limited Edition je skvělým sběratelským artiklem, jeho cena je 113 200 Kč.
Každé pero Montblanc Great Characters Homage to Queen není jen psacím nástrojem, ale skutečným uměleckým dílem, které v sobě zachycuje ducha kapely, její energii, originalitu a nadčasový styl. Pro úplnost můžete pero doplnit o designový zápisník nebo inkoust z edice Queen, který celý příběh této mimořádné spolupráce završuje s noblesou hodnou králů rocku. A kdyby vás čekala nějaká společenská událost, jsou tu i manžetové knoflíčky.
