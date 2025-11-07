Přední foťák iPhonů čeká v příštím roce další zásadní zlepšení! Víme, na co se těšit

Apple se podle nejnovější analýzy JP Morgan chystá v příštím roce znovu pořádně vylepšit přední fotoaparáty svých iPhonů. Všechny vlajkové modely chystané řady iPhone 18 by měly dostat 24MPx přední kameru, která by měla nabídnout ostřejší, detailnější selfie i přesnější portrétní režim. Pokud se tak stane, Apple vylepšení přední foťák druhým rokem po sobě poté, co jej nechal dlouho „ležet ladem“.
Současné iPhony 17 používají 18Mpx senzor, který je sám o sobě velkým krokem kupředu. Apple totiž pro něj představil zcela nový čtvercový snímač se širším zorným polem, díky němuž lze fotit portréty i krajiny, aniž by bylo nutné přetáčet telefon. A nutno uznat, že se mu to povedlo. Snímky z přední foťáku letošních modelů totiž vypadají velmi dobře – jsou celkově plastičtější, detailnější a obecně daleko bližší těm, které zvládnete vyfotit na zadní foťák. Pokud se tedy JP Morgan svou předpovědí trefili, čeká nás příští rok další zásadní skok v kvalitě selfie kamer.
Na druhou stranu, levnější modely, konkrétně iPhone 17e a iPhone 18e, zřejmě zůstanou u klasické 12Mpx přední kamery, což je docela škoda. Optikou Applu však dává tento krok smysl, jelikož jím jasně oddělí prémiové telefony od dostupnějších variant. Co se pak týče představí „osmnáctkové“ řady, to by mělo být rozštěpeno do dvou fází. Podle celé řady úniků má totiž Apple od roku 2026 rozdělit své iPhony do dvou vln, kdy prémiové modely (včetně skládacího) představí na podzim, zatímco základní iPhone 18 a 18e dorazí až na jaře 2027.