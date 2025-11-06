iPhone Air dostane příští rok dva zadní foťáky!

Jednou z hlavních slabin letošního iPhone Air je bezesporu jeho dost omezená zadní fotosoustava. Tento překrásný telefon totiž spoléhá jen na jeden zadní fotoaparát, který mnoha uživatelům zkrátka nestačí a proto raději sahají po základních iPhonech 17, potažmo iPhonech 17 Pro. Jak se však zdá, Apple si omezenost iPhonu Air dobře uvědomuje a pro jeho příští generaci chystá změnu. Tvrdí to alespoň spolehlivý leaker Digital Chat Station, podle jehož zdrojů vyvíjí pro příští rok iPhone Air s duální zadní fototsoustavou.
Leaker konkrétně tvrdí, že se v současné době testuje konfigurace s 48Mpx hlavním (širokoúhlým) fotoaparátem a 48Mpx ultraširokoúhlým fotoaparátem, přičemž Apple zároveň interně vyhodnocuje i možnost použití nového teleobjektivu. Právě fotoaparát by pak měl být v příštím roce hlavní novinkou tohoto modelu. Ten má totiž i nadále spoléhat na 6,5“ displej s ProMotion, mimořádně tenké tělo či čip shodný s Pro řadou. Stejně tak mu má na zádech zůstat ikonický podlouhlý modul.
Fotogalerie
Právě tento tenký horizontální modul je mimochodem jedním z důvodů, proč mohl být iPhone Air tak tenký. Uvnitř totiž kromě fotoaparátu najdeme i další prvky, které Apple běžně umisťuje jinde, aby zbytek těla mohl nabídnout prostor pro větší baterii. Přidání druhého objektivu by proto vyžadovalo úpravy konstrukce modulu, ale jak se zdá, práce na tom už v Cupertinu běží.
Zdroje leakera navíc dodávají, že Apple testuje podobně tenké řešení se zadním hrbem i pro chystaný iPhone Fold, který má mít rovněž dvojici zadních kamer. Pokud se tedy iPhone Air s druhým fotoaparátem skutečně objeví, mohlo by jít o první krok k sjednocení designového jazyka všech tenkých modelů Applu.
V tuto chvíli samozřejmě nelze říci, zda se tyto informace zakládají na pravdě či nikoliv. Digital Chat Station má však na svém kontě několik úniků, které se později potvrdily a to včetně detailů o dřívějších prototypech iPhonů. Dost možná tedy „pálí ostrými“ i tentokrát.