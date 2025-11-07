Applu došla trpělivost! EU poslal dopis, ve kterém nešetří kritikou

Napětí mezi Applem a Evropskou komisí houstne. Kalifornský gigant totiž poslal do Bruselu dopis, ve kterém ostře kritizuje postup právě Evropské komise, která po něm požaduje informace o dodržování Digital Services Act (DSA), zatímco zároveň tlačí na plnění zcela opačných požadavků Digital Markets Act (DMA). Podle Applu si totiž obě regulace přímo odporují a EU tím vytváří situaci, která místo ochrany uživatelů zvyšuje jejich riziko.
V dopise, který podepsal viceprezident Applu pro právní záležitosti Kyle Andeer, firma odpovídá na dotazy Komise týkající se opatření proti podvodům v App Storu, ověřování identity vývojářů či ochrany nezletilých. Kromě odpovědí na otázky v něm však Apple píše, že podle něj „nedává smysl“, aby Komise zkoumala účinnost bezpečnostních opatření App Storu, a přitom po Applu v rámci DMA požadovala podporu alternativních obchodů s aplikacemi a sideloadingu, které těmito ochranami vůbec neprocházejí.
Andeer ve dopise píše, že je „těžké sladit“ vyšetřování App Storu podle DSA s „agresivním výkladem a uplatňováním“ DMA, které Apple považuje za ohrožení bezpečnosti a soukromí uživatelů. V praxi tak podle něj vzniká paradoxní situace, kdy jedna evropská legislativa Applu ukládá povinnost maximálně chránit uživatele před podvody, zatímco druhá mu zakazuje používat opatření, která tuto ochranu zajišťují, pokud se aplikace vydává mimo App Store.
Apple varuje, že právě tato nejednotnost může vést k tomu, že uživatelé iOS a iPadOS zůstanou bez adekvátní ochrany, ať už při využívání odkazů mimo App Store, nebo při používání aplikací z alternativních obchodů s aplikacemi. Kalifornský gigant proto vyzývá Evropskou komisi, aby DSA a DMA aplikovala konzistentně, nikoliv odděleně.
Současně Apple připomíná, že jeho kontrolní procesy v App Storu jsou velmi tvrdé a díky tomu i spolehlivé. Jen v roce 2024 odstranil 37 tisíc aplikací kvůli podvodné činnosti, 115 tisíc zamítl kvůli nebezpečnému chování a 320 tisíc proto, že kopírovaly jiné aplikace, šlo o spam nebo klamavý obsah. Navíc zablokoval přes 139 tisíc registrací vývojářů a zrušil 146 tisíc účtů kvůli podezření z podvodů. Zda bude kritika ze strany Applu účinná a Evropská komise se k ní postaví čelem a své chování změní nicméně ukáže až čas.
