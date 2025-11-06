Apple vypne v EU klíčovou funkci Apple Watch a to již za pár týdnů!

Evropské jablíčkáře čeká kvůli restrikcím Evropské unie další poměrně tvrdá rána, která ovlivní to, jak jsou zvyklí používat Apple produkty. Podle nových informací francouzského portálu Numerama totiž iOS 26.2 zcela vypne synchronizaci Wi-Fi sítí mezi iPhonem a Apple Watch, a to právě kvůli požadavkům Evropské komise, konkrétně pak kvůli zákonu o digitálních trzích (DMA).
Na první pohled to může působit jako detail, ale ve skutečnosti jde o funkci, kterou používá prakticky každý, aniž by o tom věděl. Pokud jste si někdy všimli, že vaše hodinky se bez problémů připojí ke známé Wi-Fi i bez iPhonu po ruce a to právě díky této automatické synchronizaci. Od iOS 26.2 ale v EU přestane fungovat.
Apple podle serveru Numerama potvrdil, že funkci vypíná záměrně, aby nemusel „otevírat“ přístup ke svému Wi-Fi systému třetím stranám. Evropská komise totiž údajně požaduje, aby se i jiné příslušenství (například chytré brýle Meta Ray-Ban) mohlo připojit ke stejnému rozhraní, jaké využívají Apple Watch. Apple však tvrdí, že by to ohrozilo soukromí uživatelů, protože by se tím teoreticky dala zjistit jejich historie připojení k Wi-Fi sítím a tedy i to, kde a kdy se pohybovali. Podle Applu tak šlo o jediné možné řešení, jak zůstat v souladu s DMA. Funkci raději úplně vypne, než aby ohrozil soukromí svých zákazníků.
Jak přesně bude vypnutí Wi-Fi synchronizace fungovat v praxi, zatím není úplně jasné. Numerama ale spekuluje, že dopad bude znatelný hlavně tehdy, když iPhone nebude v dosahu – tedy v situacích, kdy se hodinky spoléhají na vlastní připojení. V takovém případě totiž budou zkrátka bez připojení, nebudou-li si danou WiFi síť pamatovat z dřívějška. Každopádně je jisté, že tohle rozhodnutí vyvolá v EU další diskuze o tom, kde končí bezpečnost a začíná regulace.