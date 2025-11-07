Apple pod palbou! Londýnská policie jej obviňuje z nečinnosti při krádežích iPhonů!

Napětí mezi společností Apple a Metropolitní policií v Londýně znovu eskaluje. Obě strany se totiž vzájemně obviňují z neschopnosti snížit počet krádeží iPhonů v britské metropoli, kde bylo podle dostupných údajů v roce 2024 ukradeno přes 80 tisíc telefonů. Přestože se policii podařilo rozbít několik zločineckých skupin i díky systému Find My, Metropolitní policie tvrdí, že Apple nevyužívá své možnosti naplno. Podle deníku The Telegraph má jablečná společnost přístup k National Mobile Phone Register (databázi odcizených zařízení), avšak údajně ji používá pouze k ověřování stavu zařízení při výkupech, nikoli k identifikaci kradených iPhonů.
„Apple má přístup k NMPR a používá jej denně ke kontrole obchodovaných zařízení. Ale neověřuje, zda byla ukradena,“ uvedl zástupce Metropolitní policie. Apple se brání, že odpovědnost za dopadení pachatelů leží na policii. „Očekáváme, že Metropolitní policie bude dělat tradiční policejní práci, tedy vyžadovat informace o kradených zařízeních. A my na tyto žádosti odpovídáme,“ uvedl Gary Davis z Applu už v červnu 2025. Společnost zároveň zdůrazňuje, že podniká kroky ke zvýšení bezpečnosti. Nově zvažuje, že zablokuje iPhony nahlášené jako odcizené prostřednictvím jejich IMEI identifikátoru. Varuje však, že tento přístup by mohl být zneužit falešnými nahlášeními. Spor mezi Applem a Metropolitní policií tak pokračuje. A ačkoli obě strany volají po větší spolupráci, na konkrétním řešení se zatím neshodly.