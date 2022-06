5 nejhorších scénářů, co se může stát po ukradení iPhonu

Pokud se vám podaří ztratit váš iPhone, tak v dnešní době existuje relativně vysoká šance toho, že se vám ho podaří najít. To je možné především díky různým funkcím od Applu, díky kterým je možné najít novější iPhony dokonce i v případě, že jsou vypnuté. Ihned po ztrátě zařízení byste měli skrze jiné Apple zařízení nebo přes web aktivovat režim ztráty, po čemž dojde k zablokování jablečného telefonu bez možnosti cokoliv dělat. Pojďme se však společně v tomto článku podívat na to, co může případný zloděj či útočník s vaším iPhonem udělat bezprostředně po ukradení, popřípadě pokud režim ztráty jednoduše neaktivujete.

Ú Úvod 1 Odemknutí zařízení 2 Prolomení přes Siri 3 Ovládání v ovládacím centru 4 Zprovoznění přes jailbreak 5 Rozprodání na díly Další stránka Stránka 0 / 5