iPhone 13 Pro se dočkal prvního jailbreaku, radost z něj však nemějte

Mysleli jste si, že sláva jalibreaku je díky přibývajícím funkcím do systému iOS již dávno ta tam? Pak pro vás máme možná trochu překvapivou zprávu. Jailbreaky totiž vznikají na dále, přičemž jeden byl vytvořen dokonce už i pro iPhone 13 Pro. Radost z něj však tak úplně mít nebudete.

Jailbreak pro iPhone 13 Pro vznikl v rámci jedné asijské soutěže zaměřené na “prolamování” zabezpečení a využívání chyb v elektronice v čele s tou od Applu. V soutěži proti sobě stojí celá řada týmů složených z hackerů a bezpečnostních expertů, kteří mohou za své objevy získat odměnu ve výši 300 000 dolarů. A právě na tu má spadeno i tým Pangu stojící v minulosti za celou řadou jailbreaků. Pangu se totiž podařily objevit v iPhonu 13 Pro bezpečnostní trhliny, které bylo možné využít právě k vytvoření jalibreaku pro různé další úpravy telefonu.

Zdánlivě skvělá zpráva pro všechny fanoušky jailbreakingu má však jeden velký háček. Není totiž vůbec jisté, že se jailbreak pro iPhone 13 Pro vůbec dostane na veřejnost, jelikož byl tvořen jen v rámci soutěžního klání. Pokud by jej navíc chtěli tvůrci vydat, zřejmě by se museli vzdát finanční odměny, jelikož ta je závislá mimo jiné na penězích získaných nahlášením chyb, které k jailbreaku vedou – ať už Applu či společnostem, které by je dále využily. Pokud se tedy vývojářům nebude chtít obětovat nemalá finanční částka, zřejmě zůstane iPhonům 13 Pro jailbreak ještě nějakou dobu zapovězen.