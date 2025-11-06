Zavřít reklamu

Získejte Office 2021 Pro na celý život za jednorázovou platbu 30 €! Ve slevě je i WinOS 11 za neuvěřitelnou cenu a mnoho dalšího

Tiskové zprávy
Jiří Filip
0

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.

Je čas upgradovat svůj počítač za méně peněz! Godeal24 nabízí originální operační systém Windows a Office za nejnižší ceny během výprodeje k příležitosti Dne svobodných 2025. Den svobodných, neboli Double 11, který je podobný nákupní akci Black Friday, začal jako „anti-Valentýn“ pro svobodné a strategický prodejní den na podporu online nakupování; od té doby se rozrostl do velkého nákupního festivalu pro všechny. Aby se Godeal24 mohl zúčastnit této velké akce, nabízí velké slevy na veškerý oblíbený software pro počítače, díky čemuž můžete ušetřit až 90 % a více! Pokud však nebudete jednat rychle, můžete o tuto příležitost přijít!

Co může být lepší než pořídit si Office 2021 Pro za pouhých 30,11 € (běžná cena: 249 €)? Zaplaťte jednou a získejte osm běžně používaných programů – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (bezplatná verze), OneNote, Publisher a Access. Tento uznávaný software vám pomůže vytvářet prezentace, organizovat data a provádět základní zpracování textu. Pro ty, kteří chtějí jednorázový nákup namísto průběžného předplatného, přináší tato nabídka obrovské slevy a zcela legální licence Office. Kromě toho je snížení ceny, které snížilo cenu doživotní licence Office 2021 Home & Business pro Mac na 59,29 €, také jednou z těch vzácných slev. Jediný háček: jako u každé velké slevy se dostupnost a cena mohou změnit bez varování. Pokud to vyhovuje vašemu pracovnímu postupu a čekali jste na verzi s jednorázovým nákupem, taková nabídka se často neobjevuje!

Získejte Office 2021 za bezkonkurenční cenu

Windows 11 nebyl nikdy levnější

Cenově zvýhodněné balíčky softwaru za pakatel! (Slevový kód „SGO62„)

Dodatečná 50% sleva je tu pro vás! (Slevový kód “ SGO50„)

Množstevní slevy vždy potěší

Další softwarové nástroje v akci

>>> Tools Clearance Section

Jak využít slevový kód

1. Přidejte produkt do nákupního košíku a vyplňte kód kupónu, po potvrzení klikněte na „Proceed To Checkout“!

2. V tomto kroku vyberte možnost „CWALLETCO“ a klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

Na Godeal24 můžete ušetřit spoustu času a peněz díky zvýhodněným licencím Microsoft, ověřenému softwaru pro zabezpečení IT a dalším počítačovým nástrojům. Získejte operační systém Windows a kancelářský balík MS Office za bezkonkurenční cenu. Zažijte bezproblémové nakupování s digitálním doručením Godeal24, které vám zašle software přímo na váš e-mail během několika sekund po nákupu. Navíc díky 98% hodnocení TrustPilot Excellent a odborné technické podpoře 24/7 si můžete být jisti kvalitou kupovaného produktu.

Godeal24 garantuje nepřetržitou odbornou technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že produkt můžete bez problémů používat!

Kontakt na Godeal24: service@godeal24.com

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.

Veškeré informace uvedené v tomto článku poskytl inzerent a slouží výhradně k marketingovým účelům. Provozovatel webu nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost ani úplnost uvedených Před jakýmkoliv rozhodnutím doporučujeme důkladně zvážit všechna rizika, případně se poradit s nezávislým odborníkem.

Za obsah a fungování uvedených služeb nebo společností nese plnou odpovědnost jejich provozovatel.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.