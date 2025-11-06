Vzorná podpora v praxi: Apple vydal iOS 18.7.2 pro ty, kterým se stále nechce na iOS 26

Apple se tento týden skutečně softwarově činí. Poté, co vydal v pondělí večer iOS 26.1 a řadu dalších nových OS a v úterý odstartovat beta testování iOS 26.2 a dalších systémů si na středeční večer připravil vydání iOS 18.7.2, který je určen pro uživatele, kteří z nějakého důvodu nepřešli právě na nejnovější iOS 26.
Apple v oficiálních poznámkách k vydání uvádí jen krátké sdělení „Tato aktualizace poskytuje důležité bezpečnostní opravy a je doporučena všem uživatelům.“, za kterým se pravděpodobně skrývají stejné opravy, které donesl iOS 26.1. Ten opravoval například nebezpečné chyby v aplikacích včetně oprav chyby v aplikacích App Store, Fotoaparát, Find My či Poznámky.
Pokud tedy svůj iPhone zatím neplánujete upgradovat na iOS 26, určitě byste měli iOS 18.7.2 nainstalovat. Nové funkce sice nečekejte, ale systém získá všechny nejnovější opravy, které by mohly zabránit potenciálním útokům či únikům dat. Na druhou stranu, kdo přechod na iOS 26 zvažuje, právě verze 26.1 by mohla být tím pravým okamžikem. Většina počátečních chyb bývá totiž v této fázi už vychytána, takže přechod je stabilní a bezpečný.