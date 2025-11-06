Zavřít reklamu

Vzorná podpora v praxi: Apple vydal iOS 18.7.2 pro ty, kterým se stále nechce na iOS 26

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple se tento týden skutečně softwarově činí. Poté, co vydal v pondělí večer iOS 26.1 a řadu dalších nových OS a v úterý odstartovat beta testování iOS 26.2 a dalších systémů si na středeční večer připravil vydání iOS 18.7.2, který je určen pro uživatele, kteří z nějakého důvodu nepřešli právě na nejnovější iOS 26. 

Mohlo by vás zajímat

Apple v oficiálních poznámkách k vydání uvádí jen krátké sdělení „Tato aktualizace poskytuje důležité bezpečnostní opravy a je doporučena všem uživatelům.“, za kterým se pravděpodobně skrývají stejné opravy, které donesl iOS 26.1. Ten opravoval například nebezpečné chyby v aplikacích včetně oprav chyby v aplikacích App Store, Fotoaparát, Find My či Poznámky.

iOS 18 21 iOS 18 21
iOS 18 39 iOS 18 39
iOS 18 38 iOS 18 38
iOS 18 37 iOS 18 37
iOS 18 36 iOS 18 36
iOS 18 35 iOS 18 35
iOS 18 34 iOS 18 34
iOS 18 33 iOS 18 33
iOS 18 32 iOS 18 32
iOS 18 23 iOS 18 23
iOS 18 24 iOS 18 24
iOS 18 25 iOS 18 25
iOS 18 26 iOS 18 26
iOS 18 27 iOS 18 27
iOS 18 29 iOS 18 29
iOS 18 30 iOS 18 30
iOS 18 31 iOS 18 31
iOS 18 22 iOS 18 22
iOS 18 20 iOS 18 20
iOS 18 19 iOS 18 19
iOS 18 18 iOS 18 18
iOS 18 17 iOS 18 17
iOS 18 16 iOS 18 16
iOS 18 15 iOS 18 15
iOS 18 7 iOS 18 7
iOS 18 8 iOS 18 8
iOS 18 9 iOS 18 9
iOS 18 10 iOS 18 10
iOS 18 11 iOS 18 11
iOS 18 12 iOS 18 12
iOS 18 13 iOS 18 13
iOS 18 14 iOS 18 14
iOS 18 6 iOS 18 6
iOS 18 5 iOS 18 5
iOS 18 4 iOS 18 4
iOS 18 3 iOS 18 3
iOS 18 2 iOS 18 2
iOS 18 1 iOS 18 1
Vstoupit do galerie

Pokud tedy svůj iPhone zatím neplánujete upgradovat na iOS 26, určitě byste měli iOS 18.7.2 nainstalovat. Nové funkce sice nečekejte, ale systém získá všechny nejnovější opravy, které by mohly zabránit potenciálním útokům či únikům dat. Na druhou stranu, kdo přechod na iOS 26 zvažuje, právě verze 26.1 by mohla být tím pravým okamžikem. Většina počátečních chyb bývá totiž v této fázi už vychytána, takže přechod je stabilní a bezpečný.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.