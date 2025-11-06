Liquid Glass míří do dalších třech Apple aplikací

Apple pokračuje v postupné aktualizaci svých aplikací a nyní vydala nové ikony kompatibilní s Liquid Glass pro trojici oblíbených nástrojů: GarageBand, Photomator a Pixelmator Pro. Vylepšení se týkají systémů iOS 26, iPadOS 26 a macOS Tahoe.
Největší změny zaznamenal GarageBand pro iPhone a iPad, který získal realistickou ikonu kytary místo dosavadní neonové siluety. Tato ikona se zobrazuje také v systému macOS, přestože samotná aplikace pro Mac zatím nebyla aktualizována.
Photomator a Pixelmator Pro ladí design podle Applu
Apple loni odkoupil aplikace Pixelmator, Pixelmator Pro a Photomator, které se nyní dočkaly vlastních úprav. Nová ikona Photomatoru byla nasazena napříč platformami, přičemž na Macu už nemá původní hranatý rámeček, který se nehodil do nového prostředí macOS Tahoe.
Podobná změna proběhla i u Pixelmator Pro pro Mac. Design ikony zůstal prakticky stejný, ale odstranění tzv. squirclu (zaobleného čtverce) znamená čistší a modernější vzhled. Apple totiž u systému macOS Tahoe zpřísnil pravidla pro velikost a tvar ikon — pokud ikona nesplňuje požadavky, systém kolem ní zobrazuje šedý poloprůhledný rámeček.
Apple už dříve avizoval, že podobné vizuální změny čekají také iMovie, App Store, Keynote, Numbers a Pages, ale jejich aktualizace zatím neproběhla. Postupné sjednocení designu je dalším krokem ke konzistentnímu uživatelskému prostředí napříč platformami Apple.