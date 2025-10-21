Apple couvá! iOS 26.1 přinese možnost částečného vypnutí Liquid Glass

S příchodem čtvrtých beta verzí systémů iOS 26.1, iPadOS 26.1 a macOS 26.1 Tahoe představila společnost Apple novou možnost přizpůsobení vzhledu rozhraní Liquid Glass. Uživatelé tak nyní mohou rozhodnout, zda dají přednost průhlednějšímu nebo naopak kontrastnějšímu designu. V nastavení přibyl přepínač, který umožňuje vybrat mezi „clear“ (čistým) a „tinted“ (tónovaným) vzhledem. Dosavadní design „clear“ zachovává vyšší úroveň průhlednosti, takže pod tlačítky, lištami a nabídkami je částečně vidět pozadí. Možnost „tinted“ naopak zvyšuje neprůhlednost a kontrast, čímž přináší výraznější vizuální oddělení prvků uživatelského rozhraní.
Nové nastavení najdete na iPhonu a iPadu v nabídce Nastavení > Displej a jas. Na Macu v sekci Systémová nastavení > Vzhled. Podle Applu byla tato změna zavedena na základě zpětné vazby z letního testování beta verzí, kdy si část uživatelů přála méně průhledný vzhled systému. Cílem je poskytnout větší míru personalizace vzhledu prostředí napříč všemi zařízeními. Úprava se přitom promítá do celého systému. Tedy od aplikací až po oznámení na zamčené obrazovce. Kromě přizpůsobitelného Liquid Glass přináší iOS 26.1 také funkci „slide to stop“ pro snadné vypínání budíků a časovačů, nové jazyky pro Apple Intelligence, přepracovanou ikonu aplikace Apple TV, menší změny v aplikaci Nastavení a další drobná vylepšení.