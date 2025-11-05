watchOS 26.2 zlepšuje sledování spánku! Tuto změnu přináší

Pokud si přes Apple Watch monitorujete kvalitu vašeho spánku, následující řádky vás možná zaujmou. Apple totiž v nejnovější aktualizaci iOS 26.2 a watchOS 26.2 upravuje způsob, jakým Apple Watch hodnotí kvalitu spánku. Konkrétně funkce Sleep Score, která uživatelům přiděluje denní skóre podle délky, doby usnutí a počtu probuzení, dostává přepracovaný systém hodnocení, který má být realističtější a přehlednější. Hodnocení tak vypadá nově takto:
- Very Low – 0-40 (předtím 0-29)
- Low – 41-60 (předtím 30-49)
- OK – 61-80 (předtím 50-69)
- High – 81-95 (předtím 70-89)
- Very High – 96-100 (předtím 90-100)
Apple přistoupil k přepracování kvůli zpětné vazbě uživatelů uživatelů, podle kterých původní metriky ne vždy odpovídaly tomu, jak se po noci skutečně cítili. Například dřívější označení „Excellent“ nyní nahrazuje jednodušší „Very High“, které lépe zapadá mezi ostatní stupně.
Funkce Sleep Score sleduje tři klíčové faktory: délku spánku (50 bodů), čas uložení ke spánku (30 bodů) a počet nočních probuzení (20 bodů). Výsledné hodnocení pak dává uživateli přehled o tom, jak kvalitně spí a co by mohl zlepšit. Sleep Score jako takové pak představil Apple teprve letos v rámci watchOS 26, přičemž je dostupné pro všechny Apple Watch, které právě tento systém podporují.
