Všimli jste si toho? Macy se s příchodem macOS 26.1 dočkaly nenápadné novinky

Uživatelský komfort je o detailech a Apple si tuto skutečnost velmi dobře uvědomuje. Parádním důkazem je i drobná, avšak o to užitečnější novinka, kterou skryl do macOS 26.1 A to doslova. V poznámkách k updatu totiž o této změně není ani řádek. I přesto ale přináší macOS Tahoe 26.1 zajímavé vylepšení pro Spotlight, konkrétně možnost detailněji ovládat, jak dlouho systém uchovává obsah vaší schránky.
Doposud si Spotlight pamatoval zkopírované položky maximálně osm hodin, což mohlo být málo pro uživatele, kteří se k textům nebo obrázkům potřebovali vracet i později. Teď ale Apple přidává hned tři volby. K dispozici je konkrétně 30 minut, 8 hodin nebo 7 dní. To znamená, že si nově můžete sami nastavit, jak dlouho zůstanou kopírované položky přístupné ve výsledcích vyhledávání, což může být pro leckoho opravdu užitečné.
V nastavení přibyla i nová možnost „Vymazat historii schránky“, která umožňuje ručně smazat uložená data bez nutnosti mazat celou historii Spotlightu. Apple tak konečně reaguje na požadavky uživatelů, kteří chtěli mít větší kontrolu nad citlivými informacemi, jež se do schránky často dostávají. Bezesporu jde tedy o vítaný upgrade, který se hodí.