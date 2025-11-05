LEGO chystá na příští rok nálož nových Harry Potter setů! Ty nyní unikly na internet

Fanoušci kouzelnického světa se mají rozhodně na co těšit. Na internet totiž unikly první informace o tom, co LEGO plánuje pro rok 2026 v rámci série Harry Potter, a podle všeho půjde o jednu z nejpestřejších vln za poslední roky. Některé sety zní naprosto skvěle, jiné už méně, ale dohromady tvoří pořádně kouzelný mix, který potěší sběratele i hráče.
Jednou z nejzajímavějších novinek má být vůbec první LEGO ztvárnění domu Lenky Láskorádové. To je pro fanoušky velká událost, protože LEGO se tím po dlouhých letech konečně pouští do lokací, které se dosud v kostkové podobě neobjevily. Dalším lákadlem má být sada Třídící ceremonie v Bradavicích, která by měla přinést spoustu nostalgie i detailů známých ze zahajovacích scén filmů. Naopak trochu překvapivě se dočkáme i UCS verze Fordu Anglia, tedy ikonického modrého auta, kterým Harry a Ron kdysi prorazili do Bradavic. LEGO už několikrát ukázalo, že realistické modely aut mu jdou, ale tentokrát minimálně podle prvních ohlasů úplně nezabodoval.
Fotogalerie
Z novinek zaujmou také „tajemné lektvary“, tedy menší sety ve stylu kouzelných knih, které známe z minulých let. Jde o promyšlenou kombinaci hravosti a sběratelského designu, kterou fanoušci této linie ocení. V kouzelnické bestiářové sbírce přibudou Cornwallští rarachové, kteří se zařadí po bok Dobbyho a mandragory z předchozích let. LEGO tak pokračuje v trendu stavitelných tvorů z kouzelnického světa, i když tentokrát si komunita není jistá, zda je to krok správným směrem.
Naopak velkým zklamáním má být další soví diorama, které podle fanoušků působí jako opakování již vydaných sad. LEGO se sice snaží přinést nový prvek v podobě šachové části, ale ta už se v minulosti objevila v daleko propracovanější podobě. Velký otazník pak visí nad menším setem s Harrym a Hagridem při úniku před smrtijedy. Na pohled totiž vypadá tento set hezky, avšak pokud u něj LEGO nasadí přemrštěnou cenu, je jasné, že o něj velký zájem nebude.
Fotogalerie #2
Z drobností pak nesmí chybět adventní kalendář a nové polybagy, které se na veřejnost dostanou později. Designově bude celá série laděná do tmavě modré, což má symbolizovat 25. výročí LEGO Harry Potter. Překvapivě ale zatím neunikly žádné speciální výroční sety, i když fanoušci doufají, že LEGO si nějaké překvapení nechává na později.
Pokud jste si tedy mysleli, že LEGO už z Harryho Pottera vyždímalo všechno, připravte se na opak. Rok 2026 bude podle všeho pořádně magický a zároveň důkazem, že tahle značka ještě zdaleka neřekla poslední kouzlo.