Apple chystá barevnou revoluci u iPhonu 18 Pro. Z testovaných odstínů ale zůstane jen jediný

Přestože do představení nové generace iPhonů zbývá jetě takřka rok, jelikož teprve nedávno dorazily na pulty obchodů letošní iPhony 17 (Pro), už nyní se začíná spekulovat nad tím, co přinese řada příští. A jak se zdá, vedle nového čipu, lepšího foťáku či pokročilejší baterie to bude i zbrusu nová barevná varianta, která (pravděpodobně) nahradí letošní oranžovou. Nicméně nedávné zprávy o tom, že bychom se mohli dočkat hned tří odvážných barev ve formě hnědé, červené a fialové, jsou nyní popřeny spolehlivým leakerem, který nyní vše uvádí na pravou míru.
Leaker Instant Digital sice potvrdil, že Apple skutečně trojici výše zmíněných barev testuje, nicméně jedním dechem dodává, že rozhodně nepočítá s tím, že by příští rok uvedl všechny. Naopak plánuje do své nabídky zařadit jen jeden z těchto odstínů – tedy buď hnědý, červený, nebo fialový model. To ve výsledku znamená i to, že v nabídce Apple zůstane klasická bílostříbrná varianta, která bude doplněna tmavší verzí, ať už tmavě modrou, nebo tmavě šedou, potažmo černou.
Pokud by se Apple nakonec rozhodl pro vínový odstín, šlo by o první červený tón v historii modelů Pro a Pro Max, který by měl být alespoň podle prvotních úniků o poznání tmavší než klasická charitativní edice (PRODUCT)RED. Fialová barva by zase mohla připomenout oblíbený Deep Purple z iPhonu 14 Pro, zatímco hnědá by byla pro Apple naprostou premiérou.Na definitivní rozhodnutí má Apple každopádně ještě dost času. iPhone 18 Pro by měl být představen až v září 2026 a pokud Apple své barevné experimenty dotáhne do konce, může být jedna z největších novinek příští generace překvapivě právě v odstínu, ne ve funkcích.