Apple pomůže obětem hurikánu Melissa

Šéf Applu Tim Cook na sociálních sítích oznámil, že Apple poskytne finanční dar na podporu pomoci po hurikánu Melissa. Přesná výše příspěvku ovšem zveřejněna nebyla. „Naše myšlenky směřují ke všem, kteří byli zasaženi ničivými následky hurikánu Melissa. Apple poskytne dar na podporu záchranných a obnovovacích prací přímo v postižených oblastech,“ uvedl Tim Cook.
Hurikán Melissa minulýt týden způsobil katastrofální škody, rozsáhlé záplavy a ztráty na životech v několika karibských zemích, včetně Jamajky, Kuby a Haiti. Mnohá místa zůstávají bez elektřiny a přístupových cest. Mezinárodní organizace stále koordinují humanitární pomoc. Apple má s podobnými příspěvky dlouhodobé zkušenosti. V minulosti například opakovaně podpořil Červený kříž a další organizace při pomoci po hurikánech i jiných přírodních katastrofách. Tento krok tak zapadá do širší snahy společnosti reagovat na mimořádné události po celém světě.