Apple chystá svůj první skládací iPhone. A podle úniků už se tajně vyrábí!

Apple zřejmě konečně míří do světa skládacích telefonů. Po letech spekulací, patentů a úniků se podle informací z čínského řetězce dodavatelů začíná rýsovat první skutečný „iPhone Fold“, na kterém už se naplno pracuje. A tentokrát to nevypadá na další slepou stopu – Apple totiž podle leakera Fixed Focus Digital začal hromadit klíčové komponenty potřebné pro výrobu.
Podle dostupných informací se má jednat o součástky s dlouhými dodacími lhůtami, jako jsou skládací OLED panely, titanové rámy nebo složité pantové mechanismy kombinující několik materiálů. Právě to naznačuje, že Apple vstoupil do předsériové fáze výroby, kdy si firmy začínají tvořit zásoby, aby se mohly plynule rozjet naplno. Tedy moment, který obvykle přichází jen pár měsíců před oficiálním uvedením produktu.
Designově má novinka vycházet z konceptu Galaxy Z Fold od Samsungu – tedy spíše „kniha“ než „véčko“. V zavřeném stavu by měl telefon nabídnout 5,5palcový vnější displej, po rozložení pak rozvine 7,8palcový panel podobný menšímu iPadu. Mluví se o displeji téměř bez viditelného záhybu, kameře ukryté pod obrazovkou a Touch ID integrovaném v bočním tlačítku místo Face ID. Zadní strana má nést duální fotoaparát, což zní na Apple poměrně střídmě – ale možná záměrně, aby se kladl důraz na konstrukci.
Apple údajně vsadí na kombinaci titanu, hliníku a Liquidmetalu, který má zajistit odolnost i po tisících ohybech. Celé zařízení by mělo být v otevřeném stavu tenké pouhých 4,5 milimetru, čímž by překonalo i aktuální iPhone Air.
Zajímavé je i načasování. Pokud se nic nepokazí, skládací iPhone dorazí už v září 2026 jako součást řady iPhone 18. Tedy přesně v době, kdy konkurence na poli skládacích telefonů pomalu zraje a už dávno není jen experimentem. Apple si zjevně dává načas – ale jak známe jeho styl, nechce být první, chce být nejlepší. A jestli se všechny informace potvrdí, můžeme se za necelé dva roky dočkat telefonu, který rozmaže hranici mezi iPhonem a iPadem. A možná taky přepíše pravidla toho, jak bude vypadat budoucnost mobilů.