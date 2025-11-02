Kupte na DATARTu novou televizi nebo soundbar a získejte SledovaniTV až na půl roku zdarma!

Komerční sdělení: Pokud jste uvažovali o pořízení nové televize nebo soundbaru, teď je ten pravý čas. DATART totiž spustil akci, díky které získáte přístup ke službě SledovaniTV zcela zdarma – a to až na 6 měsíců. Stačí si pořídit jakýkoliv televizor nebo soundbar ze současné nabídky, zaregistrovat svůj nákup a sledování desítek kanálů v HD kvalitě může začít.
V základu získáte 4 měsíce zdarma, a pokud sáhnete po modelu TCL, čeká vás rovnou půlroční přístup bez poplatků. SledovaniTV nabídne přehledné prostředí, přetáčení pořadů zpětně až o 7 dní, nahrávání i sledování na více zařízeních současně – zkrátka ideální doplněk k novému televizoru.
Získat dárek je přitom snadné. Stačí si v době trvání akce pořídit TV nebo soundbar v DATARTu, následně nákup zaregistrovat na stránkách služby SledovaniTV a uvést číslo účtenky nebo faktury spolu s kódem produktu. Důležité je registraci provést do 30 dnů od nákupu, nejpozději však do 28. února 2026.
Akce běží od 20. října 2025 do 31. ledna 2026, a platí jak na webu DATARTu, tak v kamenných prodejnách. Dostupnost konkrétních modelů si můžete ověřit přímo na stránkách obchodu.
Pokud tedy plánujete upgradovat domácí kino, právě teď máte možnost spojit příjemné s užitečným – špičkový obraz a zvuk doplněný o prémiové televizní vysílání zdarma rozhodně potěší každého filmového fanouška.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.