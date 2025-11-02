Jak nastavit automatizaci chytrého venkovního osvětlení aneb světla, která se rozsvítí přesně ve chvíli, kdy mají

Jakmile se začne brzy stmívat a teploty pomalu klesají, přichází čas, kdy si většina z nás chce zútulnit domov i jeho okolí. Svítící chodníky, decentně nasvícené stromy nebo blikající vánoční výzdoba dokážou navodit neopakovatelnou atmosféru, která vás přivítá hned při příchodu domů. A když se o to všechno postará chytrá domácnost, kouzlo světel dostává ještě praktičtější rozměr. Není to přitom nic složitého a nedostupného.
Když světla ví, kdy zazářit
V případě venkovních světel je za mě osobně naprostým základem automatické rozsvícení světel. Chytrá lampa na terase, chytrá LED žárovka v zahradním svítidle nebo chytrý LED pásek kolem pergoly totiž už dávno nemusí záviset na ručním zapínání. Díky propojení s chytrým systémem, ať už přes Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa nebo třeba platformou Tuya, si můžete nastavit, aby se venkovní osvětlení rozsvítilo přesně tehdy, kdy zapadne slunce, nebo když hladina denního světla klesne pod určitou úroveň.
V praxi to znamená, že světla začnou svítit, jakmile se venku setmí – třeba i o hodinu dříve v zimě než v létě. Automatizace tak sleduje skutečný čas západu slunce a reaguje na něj bez nutnosti jakéhokoli zásahu, což je dle mých vlastních zkušeností naprosto perfektní hlavně proto, že prostě nemusíte nic řešit a i přesto vám budou světla fungovat tak, jak je v danou chvíli nejlepší.
Vánoční výzdoba bez starostí
S blížícími se Vánocemi přichází období, kdy většina domácností vytahuje z krabic světelné řetězy a různé dekorace. Ale zatímco dříve jste každý večer běželi ven zapojit prodlužku do zásuvky či jste používali zásuvky s časovači, dnes se o to může postarat chytrý systém sám.
Například pomocí jednoduché automatizace lze nastavit, aby se vánoční světelná výzdoba rozsvítila například každý den v 16:30 a zhasla o půlnoci. Nebo můžete využít senzor denního světla, který zajistí, že se světla rozblikají přesně v okamžiku, kdy padne tma a ráno se zase sama vypnou. Za sebe bych nicméně doporučil opět řešení kalkulující s časem západu slunce, které je fajn doplnit o časový interval. Alespoň nám se spouštění vánočního osvětlení v tomto režimu osvědčilo nejvíce, přičemž jeho vypnutí máme nastaveno striktně za 6 hodin od spuštění.
A pokud jste opravdovými fajnšmekry, ještě dál se dá zajít propojením s dalšími prvky chytré domácnosti. Můžete si například nastavit, že se při příjezdu domů rozsvítí nejen světla na cestě k domu, ale i venkovní dekorace. Nebo že se při odchodu vše vypne, aby zbytečně nesvítilo, když nejste doma. Mimochodem, tato automatizace se vyplatí vytvořit v každém případě jen tak „pro sichr“. Zejména ve větších domech či bytech totiž člověk zapomene nějaké to světlo rozsvícené jedna dvě.
Jedno kliknutí, nekonečné možnosti
Ať už chcete mít decentně nasvícenou zahradu, nebo světelnou show na úrovni vánočních trhů, základem je přehledné ovládání chytré žárovky a dalších světel. V aplikacích, jako je Tuya, Apple Home, Google Home nebo Philips Hue, si můžete snadno vytvořit různé scény (například „Večerní terasa“, „Cesta domů“ nebo „Vánoční nálada“, přičemž každá scéna má různě nastavené barvy a intenzitu světla a tak podobně) a ty pak nechat spouštět automaticky podle času, polohy nebo intenzity světla.
Díky tomu navíc už nemusíte přemýšlet, jestli jste venkovní světla zhasli. Stačí si nastavit automatizaci tak, aby se vše vypnulo po půlnoci, nebo když detekce pohybu nezaznamená nikoho v okolí. My pak máme doma nastavenou jednu z venkovních automatizací tak, že se po západu slunce po detekci otevření dveří na terasu pomocí senzoru automaticky rozsvítí terasové osvětlení a zvednou elektrické žaluzie. Po zavření dveří se pak světla zhasnou a žaluzie opět sjedou. Zkrátka a dobře, příjemné, efektní a pro návštěvy i efektivní.
Když světlo není jen pro parádu
Chytrá venkovní světla nejsou v žádném případě jen o efektu. Chytře vytvořené automatizace je totiž dokáží posunout na zcela nový level uživatelského komfortu, který si zamilujete prakticky hned, jakmile jej okusíte. Pokud se pak světla rozhodnete doplnit o další doplňky v čele s nejrůznějšími senzory a tak podobně, jste schopni si domácnosti zautomatizovat tak, že s trochou nadsázky vůbec nepřijdete do kontaktu s fyzickými ovladači. A co víc, Díky senzorům pohybu mohou vaše světla posloužit i jako bezpečnostní prvek – světlo se rozsvítí, jakmile někdo projde kolem vašeho domu, což odradí nezvané hosty a zároveň vás přivítá při příchodu.
Ať už tedy jde o praktickou funkci, úsporu energie, nebo vytvoření dokonalé atmosféry, chytrá lampa, chytrý LED pásek či chytrá LED žárovka dokážou z obyčejného osvětlení udělat něco víc. V kombinaci s automatizací vzniká prostředí, které je nejen krásné, ale i chytře řízené – zkrátka světlo, které ví, kdy zazářit.
