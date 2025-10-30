Zavřít reklamu

Jak nastavit automatizaci chytrého vnitřního osvětlení a k čemu je to vlastně dobré

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Chytrá domácnost dnes už dávno není výsadou technologických nadšenců. Stále častěji se z ní stává běžná součást moderního bydlení a jedním z prvků, které lidé automatizují jako první, je právě osvětlení. Chytrá lampa, chytrá LED žárovka nebo chytrý LED pásek dokážou překvapivě změnit atmosféru interiéru, šetřit energii a hlavně ušetřit čas. A zatímco dříve jsme museli rozsvěcet ručně, dnes už světla mohou reagovat na pohyb, čas, ale třeba i přítomnost členů domácnosti. Klíčem k úspěchu jsou v tomto směru automatizace, které jsou schopny posunout chytrá světla jako taková na zcela novou úroveň, což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.

Mohlo by vás zajímat

Když se světlo rozsvítí samo

Základem chytrého osvětlení je samozřejmě chytrá LED žárovka nebo chytrý LED pásek, které se připojí k domácí síti. Pokud používáte systém jako Apple HomeKit, Google Home nebo Amazon Alexa, popřípadě platformu Tuya, máte z poloviny vyhráno – právě tyto platformy totiž umožňují ovládání chytré žárovky odkudkoli a hlavně vytváření automatizací podle vašich potřeb.

A na co že jsou vlastně automatizace užitečné? Typickým příkladem je automatické rozsvícení světel v určitou hodinu, například krátce předtím, než dorazíte domů s tím, že se světlo rozsvítí v reakci na vaší polohu (přesněji řečeno na to, že aplikace „chápe“, že se přibližujete podle polohových služeb vašeho telefonu domů). Stejně snadno si ale můžete nastavit i to, že se večer světla postupně ztlumí či změní teplotu, aby si tělo zvyklo na klidnější atmosféru před spaním.

Skvěle fungují v tomto směru také pohybová čidla, která světlo sama rozsvítí, když vejdete do místnosti, a po chvíli nečinnosti ho zase vypnou. Taková drobnost dokáže znatelně snížit spotřebu energie a zároveň přinést pocit naprostého komfortu. Čidla lze ale nastavit samozřejmě i na podstatně komplikovanější nebo lépe řečeno komplexnější automatizace, které se spustí poté, co vás čidlo zaznamená. Fantazii se v tomto směru meze nekladou. 

SMART PIR senzor Zigbee ZB4 7

Osvětlení podle nálady i situace. A nejen to

Další úroveň automatizace představují tzv. scény, které umožňují kombinovat různé barvy a intenzity světla podle situace. Například u nás doma velmi oblíbená ranní scéna může rozsvítit kuchyň jasným bílým světlem, zatímco večerní režim nechá svítit jen teplé světlo v obýváku.

Mnoho lidí využívá i propojení automatizací světel s dalšími zařízeními chytré domácnosti, kdy se například rozsvítí chytrá lampa po odemknutí dveří, nebo se ztlumí světel při zapnutí televize. Jasně, jedná se o drobnosti, které působí nenápadně, ale výsledkem je prostředí, které se vám dokonale přizpůsobí.

Velkým benefitem je i možnost hlasového ovládání chytré žárovky, potažmo spouštění automatizací hlasem. Stačí říct „Hej Siri, ztlum světlo v ložnici“ nebo „Alexa, rozsvítit obývák“ a vaše světla zareagují přesně podle přání. V kombinaci s automatizacemi pak získáte domácnost, která reaguje bez jediného doteku.

T LED LED pasek 6

Malý krok pro žárovku, velký pro vaše pohodlí

Automatické rozsvícení světel už dnes není žádná věda. Stačí chytrá žárovka, chytrá lampa nebo LED pásek, jednoduchá aplikace a pár minut času. Výsledkem je chytrá domácnost, která myslí za vás a světlo, které se rozsvítí přesně tehdy, kdy to potřebujete. A pokud vás technologie a podobná řešení baví, vězte, že jakmile jednou přijdete automatizacím na chuť, budete pak už neustále přemýšlet nad tím, co u vás doma zautomatizovat, aby fungovalo lépe, chytřeji a intuitivněji. U nás jsme například začínali s rozsvěcením lampiček na nočních stolcích v určitou hodinu, pokračovali přes automatické rozsvícení žárovek v digestoři a difuzéru při našem návratu večer domů a nedávno „finišovali“ propojením senzorů otevřených oken či dveří s termostatem, který se nyní automaticky vypíná a zapíná podle větrání. 

Produkty, u kterých lze nastavit jednoduše automatizace, lze zakoupit zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.