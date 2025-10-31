YouTube promění díky AI stará nekvalitní videa na HD a to není zdaleka vše!

YouTube oznámil rozsáhlou modernizaci své platformy, jejímž cílem je zvýšit celkovou kvalitu videí. Hlavní novinkou je funkce AI upscaling, která pomocí umělé inteligence dokáže převádět starší či obrazově nekvalitní záznamy do rozlišení 1080p, přičemž do budoucna se plánuje 4K. Podle YouTube bude funkce zapnutá automaticky, uživatelé ji ale mohou kdykoliv vypnout. Systém zároveň zajistí, že původní soubory zůstanou nedotčené. Autoři si tak zachovají plnou kontrolu nad svým obsahem. Videa převedená pomocí AI ponesou označení „super resolution“, takže diváci poznají, kdy sledují uměle vylepšený záznam.
YouTube doufá, že tímto krokem zlepší zážitek u starších videí, která byla nahrána v nižší kvalitě. Zatím není jasné, zda se upscaling bude vztahovat i na historická videa, například sportovní záznamy z 80. let. Možnost sledovat starší obsah v moderním HD rozlišení by však pro mnoho uživatelů mohla být lákavá. Součástí aktualizace je i zcela přepracované uživatelské rozhraní videopřehrávače, které přináší čistší vzhled, jemnější ovládací prvky a lepší přehlednost. YouTube zároveň zavádí nový systém vláken v komentářích, který usnadní sledování diskusí a odpovědí. Další novinkou je podpora vyššího rozlišení miniatur. Limit se zvyšuje z 2 MB na 50 MB. YouTube také plánuje funkci, která umožní „přepínat mezi kanály“ s interaktivními náhledy, čímž chce zlepšit objevování obsahu a udržet uživatele na platformě déle.