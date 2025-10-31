Tato užitečná funkce Apple produktů může pořádně zkomplikovat rozchod či rozvod

Funkce Rodinné sdílení od Applu, původně navržená pro pohodlné sdílení obsahu a sledování dětí v rámci rodiny, může být nečekaně zneužita při rozpadu vztahu. Jedna matka popsala, jak její bývalý partner, ačkoliv nemá soudní péči, stále ovládá účty jejich dětí skrze tuto službu. A hezký příběh to rozhodně není.
Rodinné sdílení umožňuje až šesti členům rodiny sdílet aplikace, předplatná, polohu, kalendáře a další data. Vše ale stojí na jedné osobě – organizátorovi skupiny. A právě tato centralizace kontroly se může obrátit proti jednomu z rodičů. Matka se po rozvodu stala oficiálním opatrovníkem dětí. Její bývalý manžel však jako organizátor rodiny odmítl skupinu zrušit nebo děti převést pod jiný účet. Díky tomu mohl sledující aplikací Najít (Find My) určovat polohu dětí, nastavovat limity a požadovat vysvětlení jejich času u obrazovky a to i během dní, kdy byly děti u matky.
Nešťastná žena se logicky obrátila na Apple, který se však ukázal být bezmocný. Podpora sice vyjádřila pochopení, ale organizátor má veškerou moc a bez jeho souhlasu nelze děti přesunout. Doporučení ze strany Applu pak bylo poměrně nešťastné. Podpora ženě poradila založit nové Apple ID a na Apple produktech začít využívat to, byť za cenu toho, že se ztratí zakoupené aplikace a samozřejmě by byla třeba i provést záloha fotek do cloudu 3. strany, potažmo na fyzický nosič. Zkrátka a dobře, žádná procházka růžovou zahradou.
Případ matky přitom podle zahraničních zpravodajců, kteří s touto zprávou přišli, není ojedinělý, ba právě naopak. Kalifornský gigant však tento problém alespoň prozatím evidentně nikterak neřeší a nechává tak vše na uživatelích. Chybějící možnost sdílené správy či role druhého organizátora přitom představuje potenciální riziko v rozpadlých rodinách. Doufejme tedy, že se na tyto případy Apple v budoucnu nejen zaměří, ale přijde s řešením, které bude možné v takové situaci využít.