Recenze OpenRock Link 20: Sluchátka, která mění pravidla hry

Open-ear sluchátka si mezi uživateli vydobyla své místo teprve nedávno, ale jejich popularita roste neuvěřitelným tempem. Nabízejí totiž přesně to, co klasické špunty, pecky nebo náhlavní headsety nedokážou – pohodlí, vzdušnost a možnost zůstat ve spojení s okolím, aniž by člověk musel obětovat kvalitní zvuk. Výrobce OpenRock na tento trend reaguje už několik let, ale model Link 20 jde mnohem dál. Nejde jen o sportovní open-ear sluchátka, ale o plnohodnotný nástroj, který dokáže během vteřiny proměnit v profesionální headset s mikrofonem. A právě tahle schopnost mě při testování zaujala víc, než jsem původně čekal a to i přesto, že mě OpenRock o svých kvalitách již jednou při recenzi jeho staršího modelu přesvědčil.
Technické specifikace, zpracování a design
Na první pohled vypadají OpenRock Link 20 jako další z řady elegantních open-ear sluchátek určených pro aktivní životní styl. Rozdíl se ale ukáže hned, jakmile vezmete do ruky magnetický mikrofon, který se přichytává přímo na tělo sluchátka. Žádné zarovnávání pinů, žádné otravné konektory. Stačí přiblížit, magnety se spojí a vy můžete okamžitě volat. Tento upgrade se může zdát jako drobnost, ale v praxi znamená zásadní rozdíl. Nehrozí zde totiž žádná ztráta času, žádné riziko poškození konektoru a pocit, že výrobce přemýšlel i o detailech.
Magnety nejsou ledajaké – jde o N54-grade magnety s ochranou MagShield™ FusionTech. Ta využívá šestivrstvé pokovení, které zajišťuje nejen vysokou odolnost proti potu a korozi, ale i dlouhodobou stabilitu spojení. Podle výrobce zvládne systém přes 10 000 připojení a odpojení, což odpovídá každodennímu používání po dobu tří let bez ztráty kvality. Při testování jsem mikrofon přicvakával a sundával prakticky pořád – čistě z fascinace tím, jak spolehlivě magnet drží a jak přesně se spojuje bez jediného výpadku signálu.
Fotogalerie
Samotná konstrukce sluchátek působí na první pohled minimalisticky, ale když se podíváte blíž, najdete za tím pečlivou ergonomii. Ostatně, výrobce se chlubí tím, že po více než třiceti prototypech nakonec zvolil úhel 6,9° a 0,8mm titanový drát pro ušní háček, díky čemuž sluchátka sedí maximálně přirozeně, netlačí a nevzniká pocit únavy ani po delším nošení. Během testování jsem s nimi zvládl celý pracovní den od ranních hovorů až po večerní běh a ani jednou jsem neměl nutkání je sundat. S hmotností pouhých 10,7 gramu včetně mikrofonu o nich totiž logicky při nošení ani nevíte.
Materiálově se OpenRock vydal cestou kvality. Tekutý silikon použitý na kontaktních plochách je měkký, pružný a zároveň velmi odolný. Nevytváří tlakové body, ani když sluchátka nosíte přes brýle nebo pod čepicí. Tri-Point Pressure Distribution navíc rozkládá hmotnost rovnoměrně, takže se netvoří žádné otlaky ani po hodinách používání. A když k tomu připočteme IPX7 voděodolnost u sluchátek a IP55 ochranu u mikrofonu, vzniká zařízení, které se nebojí ani náročných tréninků nebo deště.
Designově Link 20 zůstávají střídmé. Žádné křiklavé akcenty, žádná snaha zaujmout zbytečným efektem. Místo toho decentní a funkční vzhled, který si rozumí jak s kancelářským outfitem, tak s běžeckým trikem. Přesně ten typ zařízení, které se přizpůsobí situaci, ne naopak. A to se mě osobně opravdu zamlouvá.
Fotogalerie #2
Testování
Přiznám se, že z open-ear konstrukcí mívám rozporuplné pocity. Na jednu stranu dávám přednost komfortu a bezpečí, které umožňuje slyšet okolí, na druhou stranu ale často chybí hloubka a dynamika zvuku. OpenRock Link 20 mě ale v tomto ohledu příjemně překvapila. Uvnitř se skrývá 30mW reproduktor s dedikovanou zvukovou komorou a šestivrstvým magnetickým povlakem, který zajišťuje čistý a překvapivě plný zvuk. Ať už šlo o poslech podcastů, hudby nebo hovory, zvuk byl vyvážený, jasný a bez typické tenkosti, která open-ear sluchátka často trápí.
Zvukový projev je vyvážený a čistý. Střední pásmo je jasně čitelné a vokály zní přirozeně, bez umělého zvýraznění sykavek. Basy jsou překvapivě plné – nezahlcují, ale dávají hudbě příjemnou oporu, což je u otevřených sluchátek výjimka. Výšky jsou dostatečně jiskřivé, ale nikdy neostré, takže i dlouhý poslech je pohodlný. Zkrátka a dobře, zvukově příjemná sluchátka.
Jejich důležitým doplňkem je aplikace OpenRock App. Nabízí tři režimy ekvalizace – Beast, Vocal a Music, díky nimž si můžete ladit charakter zvuku podle činnosti. Při sportu jsem si oblíbil režim Beast, který přidává basům na důrazu, při pracovních hovorech zase Vocal s důrazem na čistotu hlasu. V aplikaci najdete i praktickou funkci Find Device, která umožní nechat sluchátka pípnout a snadno je lokalizovat, pokud je někde založíte. Působí to jako maličkost, ale když sluchátka používáte denně, oceníte to víc, než byste čekali.
Samostatnou kapitolu si zaslouží mikrofonní systém. OpenRock vsadil na pětici mikrofonů doplněných o AI ENC (Environmental Noise Cancellation) a AI Scene Detection, tedy algoritmy, které v reálném čase vyhodnocují okolní hluk a dynamicky přizpůsobují úroveň potlačení šumu. Výsledkem je až 99,9% útlum okolního hluku a 58 dB redukce rušivých zvuků. Při hovorech venku, v kavárně nebo na nádraží zůstával můj hlas čistý a přirozený. Dokonce i ve větrném počasí zůstal mikrofon stabilní, takže hovory venku nejsou žádný větší problém.
Díky možnosti předělávání mikrofon mezi levým a pravým sluchátek lze předejít jednostrannému tlaku. Je to drobnost, která v praxi znamená víc, než by se zdálo. Pokud totiž telefonujete několik hodin denně, tahle možnost výrazně zvyšuje komfort. A pokud mikrofon nepotřebujete, jednoduše ho sundáte a z headsetu máte během vteřiny nenápadná sportovní sluchátka.
V testu připojení obstály Link 20 bez jediné chyby. Bluetooth 6.0 se ukázal jako stabilní i v prostředí s mnoha zařízeními a bez rušení. Dosah v místnosti byl kolem 15 metrů, venku jsem se bez problémů pohyboval i na 30 metrech od zdroje signálu. K tomu přidejte dual-device párování, které umožňuje být současně připojený k MacBooku i iPhonu s tím, že přepínání probíhá automaticky a okamžitě.
Co se týče výdrže, je třeba dodat, že samotná sluchátka zvládnou bez připojeného mikrofonu přehrávat až 13 hodin hudby na jedno nabití, což je na otevřený typ s tak kompaktní konstrukcí více než solidní. V kombinaci s nabíjecím pouzdrem se pak celková výdrž dostává až na 52 hodin, takže i při intenzivním denním používání se k nabíječce dostanete sotva jednou týdně. To z Link 20 dělá ideálního společníka nejen pro sport, ale i pro dlouhé pracovní dny plné online schůzek.
Zajímavou vychytávkou, která se objeví až ve finální verzi pro trh a já si ji tak nemohl přímo vyzkoušet vzhledem k testovanému prototypovému vzorku, je také podpora simultánního překladu a automatického přepisu schůzek prostřednictvím aplikace Nebula. Díky ní bude možné překládat konverzace v reálném čase nebo si z hovoru nechat vygenerovat přehledný textový záznam. Tyto funkce sice v testovací verzi zatím dostupné nebyly, ale pokud bude finální implementace fungovat tak, jak výrobce slibuje, půjde o velmi silné rozšíření využitelnosti Link 20 i pro profesionální prostředí.
A teď to hlavní – komfort. Po několika dnech testování musím říct, že OpenRock Link 20 patří mezi nejpohodlnější open-ear sluchátka, jaké jsem kdy měl na uších. Žádné otlaky, žádné klouzání ani po delším běhu. Tri-Point Pressure systém dělá přesně to, co má – rozloží tlak tak, že sluchátka doslova „zmizí“. Po deseti hodinách práce nebo tříhodinové cestě vlakem jsem si je sundal jen proto, že jsem už nepotřeboval volat, ne proto, že by mě tlačila.
Resumé
OpenRock Link 20 jsou ukázkou toho, že inovace nemusí být o přidávání funkcí, ale o jejich chytrém skloubení. V jediném zařízení dokázal výrobce spojit to nejlepší ze světa open-ear sluchátek a profesionálních headsetů. Magnetické uchycení mikrofonu je brilantní v jednoduchosti, kvalita hovorů bezkonkurenční a pohodlí při nošení na špičkové úrovni.
Jasně, pokud hledáte hluboké basy a absolutní izolaci od okolí, tohle nebude produkt pro vás. Ale pokud potřebujete sluchátka, která zvládnou vše – práci, sport, cesty, telefonování i běžný poslech hudby – a přitom zůstanou lehká, pohodlná a univerzální, OpenRock Link 20 si zaslouží pozornost.
Za mě osobně jde o jeden z nejpřesvědčivějších příkladů toho, jak by měl vypadat moderní headset. Je to produkt, který kombinuje praktičnost, technologickou promyšlenost a lidský komfort v míře, jakou konkurence zatím jen dohání. OpenRock Link 20 jsou zkrátka sluchátka, která dávají smysl a po pár dnech používání si je nebudete chtít sundat.
Co se týče dostupnosti, v současnosti na tato sluchátka stále ještě běží kampaň na Kickstarteru, přičemž vy je můžete díky tomu získat o 30 % levněji oproti plánované maloobchodní ceně.