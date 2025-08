Recenze OpenRock S2: Sluchátka, která změní váš pohled na sportovní poslech

Když mi dorazila sluchátka OpenRock S2, přiznávám, že jsem od nich zprvu nečekal víc než další sportovní sluchátka se snahou zaujmout hlavně lehkostí a otevřeným designem. Jenže hned po prvním běhu mi došlo, že jsem narazil na něco, co si zaslouží mnohem víc pozornosti. Nejen proto, že váží jen 7 gramů každé, ale hlavně kvůli tomu, jak chytře kombinují pohodlí, kvalitu zvuku a skutečně praktické vychytávky, které se venku vážně hodí.

Konstrukce a pohodlí, které nezradí ani v terénu

OpenRock S2 vsází na tzv. hook-clip konstrukci, která je kombinací ultratenkých 0,6mm titanových vláken a měkkého tekutého silikonu. Ve výsledku tak sluchátka perfektně sedí za uchem, netlačí, nekloužou – a hlavně o nich po chvíli ani nevíte. I při delší túře, běhu nebo jízdě na kole jsem nikdy neměl pocit, že bych si je chtěl sundat. Což se mi u sportovních modelů nestává často. A protože se nezasouvají přímo do uší, máte přirozeně neustálý přehled o okolí, což je venku zkrátka k nezaplacení.

Zvuk, který vás překvapí – a nejen při běhání

Vzhledem k otevřené konstrukci jsem nečekal žádné zázraky, ale OpenRock S2 mě mile zaskočila. Hrají totiž na poměry konstrukce opravdu velmi dobře. Díky technologii BassDirect dokážou nasměrovat nízké frekvence přímo do zvukovodu, čímž omezují únik zvuku do okolí a přitom nabídnou znatelně hutnější basy, než by člověk od takového designu čekal. Sluchátka jsou navíc vybavena 12mm měniči, podporují kodek LDAC a mají i Hi-Res Audio certifikaci, takže si poradí i s náročnějším obsahem. Osobně jsem si je nejvíc užil při poslechu podcastů a dynamické hudby (třeba elektroniky nebo svižného rapu), kde vyniká nejen basová linka, ale i hlasový projev.

Co na mě ale udělalo snad největší dojem, je jejich odolnost. Výrobce sází na trojí ochranu proti potu a vodě, kdy chytrá konstrukce umožňuje, aby pot samovolně stékal mimo tělo sluchátek, samostatná zvuková komora brání průniku do vnitřních částí a nano-coating zvyšuje odolnost elektroniky. V praxi to znamená, že se nemusíte bát opravdu intenzivního tréninku, deště ani větru. A i když fouká opravdu silně, díky AI mikrofonnímu systému se 4 mikrofony a pokročilým algoritmům potlačení hluku je hlas při hovorech jasný a čistý.

Výdrž, která potěší

V momentě, kdy jsem poprvé běžel přes dvě hodiny v kuse a zjistil, že baterka ztratila sotva čtvrtinu, jsem věděl, že na výdrž se u S2 budu moct spolehnout. Na jedno nabití totiž zvládnou až 8 hodin přehrávání, s pouzdrem se dostanete na krásných 32 hodin celkové výdrže. A pokud vám někdy dojde energie těsně před tréninkem, rychlé 5minutové dobití vám přihraje hodinu poslechu navíc.

Bonusy, které oceníte v terénu

OpenRock S2 ale zaujmou i drobnostmi, které běžně nečekáte – nechybí u nich třeba podpora prostorového zvuku nebo funkce Find My, díky které sluchátka „prozvoníte“ a tím pádem je lépe najdete. Sluchátka navíc podporují Bluetooth 6.0, takže párování je okamžité a stabilita spojení perfektní. Samozřejmostí je pak i možnost připojení ke dvěma zařízením současně – v mém případě telefon a MacBook.

Pochvalu si ale zaslouží třeba i doprovodná mobilní aplikace, ve které nechybí například možnost volby režimu přehrávání, kdy si můžete vybrat buď dynamičtější, nebo klidnější projev, ale třeba ani možnost nastavit si na tlačítko na sluchátkách jiné funkce. Díky tomu si tak můžete OpenRock S2 přizpůsobit přesně tak, jak vám je pohodlné, což mám osobně moc rád.

Resumé

OpenRock S2 se mi dostala pod kůži rychleji, než bych čekal. Nejsou to jen další sluchátka na běhání – jsou to chytrá, pohodlná a zvukově překvapivě silná sluchátka, která skutečně dávají smysl, pokud trávíte hodně času venku a nechcete se vzdát kvalitního poslechu. Jejich nízká váha, perfektní výdrž, výborná odolnost i pár praktických bonusů z nich dělají kandidáta na nejlepší otevřená sportovní sluchátka současnosti.

