EU si došlápne na Facebook, Instagram a TikTok! Ve vzduchu jsou obří pokuty

Evropská unie si znovu posvítí na velké sociální sítě a tentokrát to pro ně nevypadá vůbec dobře. Podle předběžných zjištění Evropské komise totiž Meta i TikTok porušily pravidla ochrany dětí, která jsou součástí Digital Services Actu (DSA). Obě platformy měly nejen komplikovat přístup výzkumníkům k datům o tom, jaký obsah se dětem zobrazuje, ale zároveň i ztěžovat samotné nahlašování nelegálního obsahu, včetně materiálů se sexuálním zneužíváním dětí. Pokud se tato zjištění potvrdí, obě společnosti mohou čelit miliardovým pokutám, což v řeči čísel znamená pokutu až do výše 6 % svého celosvětového ročního obratu.
Evropská komise uvedla, že jak Meta, tak TikTok nastavily zbytečně složité procesy, které brání nezávislým výzkumníkům v přístupu k veřejným datům. Právě ta jsou přitom klíčová pro zjišťování, zda jsou mladiství vystaveni škodlivému nebo nezákonnému obsahu. Komise navíc obvinila Facebook a Instagram z toho, že jejich nástroje pro nahlašování závadného obsahu jsou nejen nepřehledné, ale přímo navržené tak, aby uživatele odradily. „Meta používá tzv. dark patterns, tedy klamavé prvky rozhraní, které záměrně komplikují proces nahlášení,“ uvedla komise ve svém předběžném stanovisku. Meta i TikTok nyní dostanou prostor se k obviněním vyjádřit. Pokud ale jejich reakce neuspějí, hrozí oběma gigantům vysoké finanční sankce, které by pro ně znamenaly citelný zásah. Vždyť v případě Mety jde o miliardy dolarů.
Tím ale problémy Mety nekončí. Společnost zároveň čelí žalobám ve Spojených státech, kde ji několik států obvinilo z toho, že vědomě vytvářela závislost na svých aplikacích, přestože dobře věděla o jejich škodlivosti pro psychiku dospívajících. Soudní spory se točí hlavně kolem interních výzkumů, které měly ukazovat, že Instagram negativně ovlivňuje duševní zdraví mladých dívek, ale vedení firmy mělo podle všeho rozhodnout, že tyto poznatky nebudou zveřejněny.
Podle posledních informací z agentury Bloomberg soud ve Washingtonu navíc zamítl pokus Mety utajit tyto dokumenty s odkazem na právní ochranu. Soudkyně Yvonne Williams označila postup firmy za pokus „zakrýt potenciální odpovědnost“ a rozhodla, že se důkazy mohou v procesu použít. Zatímco v USA se tedy Meta připravuje na první soudní proces kvůli dopadům na duševní zdraví mladistvých, v Evropě se schyluje k dalšímu velkému střetu o to, zda sociální sítě skutečně dělají maximum pro ochranu těch nejzranitelnějších uživatelů, nebo zda pro ně zisk zůstává na prvním místě.