Velká Británie si došlápla na Apple! Pokud uspěje, tamní jablíčkáře to bude bolet

Vše o Apple
Amaya Tomanová
Vztah mezi technologickými giganty a britskými regulátory se dál vyostřuje. Nová pravidla mají zajistit férovější konkurenceschopnost a více možností pro vývojáře i uživatele, ale zároveň přinášejí i nečekané důsledky.

Britský úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) nedávno označil společnosti Apple a Google za podniky se „strategickým postavením na trhu“. To znamená, že se na ně začnou vztahovat zvláštní regulační pravidla, vycházející z nového zákona Digital Markets, Competition and Consumers Act (DMCC). Ten je v mnohém podobný evropskému aktu DMA, především pokud jde o omezení tzv. anti-steering praktik, pravidla interoperability nebo vztah k vývojářům aplikací.

Apple na toto nařízení reagoval ostrou kritikou. Podle BBC označil chystané změny za „špatné pro uživatele i vývojáře“. Firma zároveň připomněla, že už v minulosti kvůli evropskému DMA odložila nasazení některých nových funkcí na starém kontinentu – a nevylučuje, že stejný scénář zopakuje i ve Spojeném království.

Cupertinská společnost argumentuje zejména tím, že požadovaná interoperabilita narušuje ochranu soukromí a bezpečnosti uživatelů, brzdí inovace a nutí ji předávat vlastní technologie zdarma konkurenci. Kritiku si vysloužila také plánovaná pravidla proti omezování platebních metod, která podle Applu „otevírají dveře podvodům a ohrožují bezpečnost uživatelů“.

CMA ale tvrzení Applu odmítá. Podle vyjádření úřadu nejsou britská pravidla tak přísná, jako ta evropská, a mají se týkat jen vybraných oblastí – například digitálních peněženek nebo chytrých hodinek. Cílem podle regulátora není oslabit ochranu soukromí či duševního vlastnictví, ale posílit konkurenci a otevřít prostor pro inovace britských vývojářů.

