Otravují vás příchozí iMessage na Macu? Takto jednoduše je vypnete

Služba iMessage je jedním z pilířů ekosystému Apple – umožňuje rychlou a bezpečnou komunikaci mezi zařízeními, a to napříč iPhonem, iPadem i Macem. Díky synchronizaci zpráv můžete číst a odpovídat na konverzace přímo z vašeho Macu, což bývá velmi praktické – zejména v případě, že pracujete u počítače a telefon není zrovna po ruce.
Nicméně i tato výhoda se může snadno změnit v rušivý element. Pokud se chcete na práci soustředit bez přerušení, případně nechcete, aby ostatní zprávy viděli na sdíleném počítači, můžete iMessage na Macu jednoduše deaktivovat. Ať už je váš důvod jakýkoliv, tento návod vám krok za krokem ukáže, jak na to.
Jak deaktivovat iMessage na Macu
- Otevřete aplikaci Zprávy.
- Přejděte do Nastavení. V horní liště obrazovky klikněte na Zprávy → Nastavení.
- V horní části okna se přepněte na záložku iMessage.
- Odhlaste se z Apple ID nebo vypněte synchronizaci. Zde máte dvě možnosti – odškrtněte volbu „Zapnout zprávy na iCloudu“ – tím přerušíte synchronizaci zpráv mezi Macem a dalšími zařízeními, nebo klikněte na Odhlásit se u Apple ID, pokud chcete úplně zrušit propojení iMessage s tímto Macem.
- Potvrďte svůj výběr. Systém se vás může zeptat na potvrzení, že chcete funkci vypnout – klikněte na Vypnout.
Co se stane po deaktivaci iMessage?
- Přestanete dostávat nové zprávy na Mac.
- Notifikace iMessage vás už nebudou rušit během práce.
- Staré zprávy zůstanou uložené, ale nebudou se nadále synchronizovat.
- Vaše konverzace zůstanou aktivní na ostatních zařízeních (iPhone, iPad).
Pokud se později rozhodnete iMessage opět aktivovat, stačí aplikaci Zprávy znovu otevřít, přihlásit se pod svým Apple ID a zapnout synchronizaci zpráv přes iCloud. Pokud nechcete iMessage vypínat úplně, ale jen omezit rušení, zvažte dočasné ztlumení oznámení přes režim Soustředění nebo přizpůsobení oznámení pouze pro vybrané kontakty.