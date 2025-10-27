Zavřít reklamu

Malá vývojářské revoluce klepe na dveře! V programovacím jazyku od Apple půjdou brzy vytvářet Android aplikace

Jan Vajdák
Po několikaměsíční práci vývojářského týmu byla vydána první preview verze Swift SDK pro Android, která vývojářům umožní psát aplikace pro Android v jazyce Swift. Tento milník navazuje na dřívější oznámení o vzniku Android Workgroup, jejímž cílem je rozšířit dosah Swiftu mimo jablečný ekosystém. Vývojář Joannis Orlandos ve svém blogovém příspěvku uvedl, že „tento milník odráží měsíce úsilí Androidové pracovní skupiny„. Nové SDK má otevřít nové možnosti pro cross-platform vývoj, což znamená, že vývojáři budou moci efektivněji vytvářet aplikace, které běží jak na iOS, tak na Androidu.

Podle oficiálního oznámení je Swift SDK pro Android dostupný už nyní. A to buď jako součást instalátoru pro Windows, nebo jako samostatné balíčky pro Linux a macOS. Spolu s vydáním SDK byla zveřejněna také příručka pro začátečníky, která krok za krokem popisuje potřebné balíčky a strukturu projektu. Vývojáři mají k dispozici i ukázkové projekty na GitHubu, které demonstrují integraci Swift kódu do existujících Android aplikací, a také návod k využití projektu swift-java, jenž umožňuje interoperabilitu mezi Swift a Javou. Android Workgroup zároveň připravuje dokument s dalšími kroky projektu a vyzývá komunitu, aby se zapojila sdílením zkušeností, nástrojů a nápadů na fórech Swiftu. Tento krok představuje zásadní posun směrem k větší otevřenosti tohoto programovacího jazyka. Swift, který Apple původně vyvinul pro iOS a macOS, se tak stává reálnou alternativou i pro vývoj Android aplikací.

