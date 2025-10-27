iOS 26.1 přinese jednu z nejzásadnějších změn v zálohování fotek za poslední roky

Apple chystá pro iOS 26.1 jednu z těch změn v zálohování fotek za poslední roky. Běžný uživatel si jich sice na první pohled nevšimne, ale vývojáři i cloudové služby na ni čekali roky. Nový framework v rámci PhotoKit totiž konečně umožní, aby aplikace třetích stran zálohovaly fotografie automaticky na pozadí, bez nutnosti mít aplikaci otevřenou. A právě to může výrazně změnit způsob, jakým fungují oblíbené galerie nebo cloudová úložiště typu Google Photos či Dropbox. Pokud vám tedy nevyhovuje iCloud, ale využívali jste jej kvůli jeho benefitům právě pro zálohování fotek na pozadí, nyní bude možné přejít jinam.
Apple popsal novinku ve své oficiální dokumentaci, kde ji označuje jako Background Resource Upload extension. Systém má na starosti správu nahrávání snímků do cloudu a dokáže je zpracovávat i v momentě, kdy uživatel přepne do jiné aplikace nebo uzamkne iPhone. Apple tak slibuje spolehlivé a plynulé zálohování, které nebude závislé na manuálním spuštění aplikace, což byl dosud největší problém všech alternativ k nativním Fotkám.
„Systém spravuje nahrávání za vaši aplikaci, zpracovává je na pozadí a automaticky řeší připojení k síti, správu energie i načasování,“ uvádí Apple v popisu funkce. Jinými slovy: vývojáři se konečně nebudou muset spoléhat na různá obcházení omezení systému, která často vedla k tomu, že se fotky nezálohovaly včas nebo vůbec. Nový framework má ale i své limity. Některé části procesu budou vyžadovat výslovný souhlas uživatele, zatímco jiné poběží automaticky, jakmile vývojář příslušnou rozšiřující službu povolí. Apple navíc upozorňuje, že část funkcí je zatím v betaverzi, a tedy se mohou do finálního vydání ještě změnit.
Z technického hlediska bude muset vývojář vytvořit a nakonfigurovat tzv. extension target, povolit rozšíření a správně nastavit zpracování, opakování či potvrzení jednotlivých nahrávacích úloh. To sice nezní nijak sexy, ale právě tato funkce může být pro běžného uživatele jedním z nejviditelnějších vylepšení v iOS 26.1 a to jednoduše proto, že už nebude muset myslet na zálohování svých fotek vůbec.