Na iPhony dorazí s iOS 26.1 skvělá funkce, po které uživatelé volali již dlouho

Apple pokračuje v testování systému iOS 26.1 a čtvrtá betaverze přináší další drobnou, ale užitečnou změnu, která zaujala pozornost mnoha uživatelů. Nejde o žádnou zásadní novinku v designu ani velký redesign prostředí, přesto by mohla výrazně zlepšit každodenní používání iPhonu a vyřešit drobný, ale dlouhodobý problém, na který si uživatelé stěžovali celé roky.
Doposud bylo možné otevřít aplikaci Fotoaparát prostým přejetím prstem doleva na zamčené obrazovce – funkce sice praktická, ale mnohdy i problematická. Nejenže se kamera často spouštěla nechtěně například v kapse nebo při manipulaci s telefonem, ale také poskytovala potenciální přístup k fotoaparátu komukoli, kdo iPhone krátce držel v ruce. Až dosud přitom neexistovala žádná možnost, jak tuto funkci deaktivovat, aniž by bylo nutné zablokovat celý fotoaparát v systému.
To se s iOS 26.1 konečně mění. V nastavení nativního fotoaparátu přibyla nová volba, týkající se odemknutí fotoaparátu přejetím na zamčené obrazovce, kterou lze jednoduše vypnout. Jakmile ji deaktivujete, gesto pro otevření fotoaparátu přestane fungovat, zatímco samotná aplikace zůstane plně dostupná z domovské obrazovky.
Jde o malý, ale významný krok, který mnozí uživatelé vítají s nadšením. Apple tím reaguje na jednu z dlouhodobě nejčastějších žádostí komunity – nabídnout větší kontrolu nad chováním zamčené obrazovky a zvýšit tak pohodlí i soukromí uživatelů. Finální verze iOS 26.1 by měla být vydána během následujících týdnů, a pokud Apple tuto novinku zachová i v ostrém vydání, půjde o jednu z nejpraktičtějších drobných změn letošní aktualizace.