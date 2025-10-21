Zavřít reklamu

Na iPhony dorazí s iOS 26.1 skvělá funkce, po které uživatelé volali již dlouho

Vše o Apple
Amaya Tomanová
Apple pokračuje v testování systému iOS 26.1 a čtvrtá betaverze přináší další drobnou, ale užitečnou změnu, která zaujala pozornost mnoha uživatelů. Nejde o žádnou zásadní novinku v designu ani velký redesign prostředí, přesto by mohla výrazně zlepšit každodenní používání iPhonu a vyřešit drobný, ale dlouhodobý problém, na který si uživatelé stěžovali celé roky.

Doposud bylo možné otevřít aplikaci Fotoaparát prostým přejetím prstem doleva na zamčené obrazovce – funkce sice praktická, ale mnohdy i problematická. Nejenže se kamera často spouštěla nechtěně například v kapse nebo při manipulaci s telefonem, ale také poskytovala potenciální přístup k fotoaparátu komukoli, kdo iPhone krátce držel v ruce. Až dosud přitom neexistovala žádná možnost, jak tuto funkci deaktivovat, aniž by bylo nutné zablokovat celý fotoaparát v systému.

To se s iOS 26.1 konečně mění. V nastavení nativního fotoaparátu přibyla nová volba, týkající se odemknutí fotoaparátu přejetím na zamčené obrazovce, kterou lze jednoduše vypnout. Jakmile ji deaktivujete, gesto pro otevření fotoaparátu přestane fungovat, zatímco samotná aplikace zůstane plně dostupná z domovské obrazovky.

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
Jde o malý, ale významný krok, který mnozí uživatelé vítají s nadšením. Apple tím reaguje na jednu z dlouhodobě nejčastějších žádostí komunity – nabídnout větší kontrolu nad chováním zamčené obrazovky a zvýšit tak pohodlí i soukromí uživatelů. Finální verze iOS 26.1 by měla být vydána během následujících týdnů, a pokud Apple tuto novinku zachová i v ostrém vydání, půjde o jednu z nejpraktičtějších drobných změn letošní aktualizace.

