Apple si mne ruce! I díky konci Windows 10 letí prodeje Maců skokově vzhůru

Podle nové zprávy Counterpoint Research zaznamenal Apple ve 3. čtvrtletí 2025 výrazný růst dodávek počítačů Mac – meziročně o 14,9 %. To je téměř dvojnásobek oproti celosvětovému růstu trhu s PC, který činil 8,1 %.
Hlavními důvody růstu jsou podle analytiků nové modely MacBooků a rostoucí přijetí Applu v podnikové sféře. Apple se tímto tempem zařadil na druhé místo v žebříčku výrobců, hned za Lenovo (17% růst) a těsně před Asus (14%). Dell byl jedinou velkou značkou, která ve stejném období zaznamenala pokles (-1 %), zatímco kategorie „ostatní“ klesla o 3 %.
Windows 10 končí, přichází AI PC
Za růstem trhu s PC obecně stojí blížící se konec podpory Windows 10 a související vlna výměn starších zařízení. Analytici očekávají, že tato výměnná vlna bude silným motorem růstu v následujících letech. Přibližně 40 % počítačů po celém světě totiž stále běží na Windows 10.
Minsoo Kang, senior analytik Counterpoint, k tomu dodává: „Zatímco současný růst je primárně způsoben migrací operačního systému, skutečná transformace trhu teprve přijde – s nástupem tzv. AI PC.“ AI PC, tedy počítače vybavené specializovanými čipy pro umělou inteligenci, by podle Counterpointu měly začít pohánět trh už v roce 2026, kdy se očekává spuštění prvních modelů od hlavních výrobců. Apple sám zatím oficiálně AI PC neoznačuje, ale jeho čipy řady M jsou díky výkonu a integraci AI instrukcí potenciálně připravené na tuto nadcházející éru.