Pojďte s námi navštívit legendární obchod J & L Game v New Yorku

V New Yorku existují dva legendární obchody s videohrami. Prvním je Videogamesnewyork, který jsme navštívili v létě a tentokrát se společně podíváme do druhé legendy, která je situována uprostřed Manhattanu. Jedná se pochopitelně o obchod J & L Game. I zde najdete raritní kousky, i když musím říct, že oproti Videogamesnewyork se zde dají najít spíš víc masovější záležitosti, kterých se zkrátka prodává větší množství, než jeden kus měsíčně. Najdete zde konzole jako je Gameboy, PSP, PS Vita, GameCube a mnoho dalších, ke kterým nechybí tisíce a tísice her. Pokud tedy milujete video hry, zejména pak ty retro, rozhodně to stojí za návštěvu. Jen pro zajímavost za první GameBoy plně funkční si zde účtují 280$ a za PSP zaplatíte 499$. Hry na GameBoy pak začínají někde okolo 20$.