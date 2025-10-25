Zavřít reklamu

Pojďte s námi navštívit legendární obchod J & L Game v New Yorku

Roman Zavřel
V New Yorku existují dva legendární obchody s videohrami. Prvním je Videogamesnewyork, který jsme navštívili v létě a tentokrát se společně podíváme do druhé legendy, která je situována uprostřed Manhattanu. Jedná se pochopitelně o obchod J & L Game. I zde najdete raritní kousky, i když musím říct, že oproti Videogamesnewyork se zde dají najít spíš víc masovější záležitosti, kterých se zkrátka prodává větší množství, než jeden kus měsíčně. Najdete zde konzole jako je Gameboy, PSP, PS Vita, GameCube a mnoho dalších, ke kterým nechybí tisíce a tísice her. Pokud tedy milujete video hry, zejména pak ty retro, rozhodně to stojí za návštěvu. Jen pro zajímavost za první GameBoy plně funkční si zde účtují 280$ a za PSP zaplatíte 499$. Hry na GameBoy pak začínají někde okolo 20$.

IMG 9361 IMG_9361
IMG 9362 IMG_9362
IMG 9363 IMG_9363
IMG 9364 IMG_9364
IMG 9365 IMG_9365
IMG 9367 IMG_9367
IMG 9368 IMG_9368
IMG 9369 IMG_9369
IMG 9370 IMG_9370
IMG 9371 IMG_9371
IMG 9366 IMG_9366
IMG 9372 IMG_9372
IMG 9373 IMG_9373
IMG 9374 IMG_9374
IMG 9375 IMG_9375
IMG 9376 IMG_9376
IMG 9377 IMG_9377
IMG 9378 IMG_9378
IMG 9381 IMG_9381
IMG 9382 IMG_9382
IMG 9359 IMG_9359
IMG 9384 IMG_9384
IMG 9385 IMG_9385
IMG 9386 IMG_9386
IMG 9387 IMG_9387
