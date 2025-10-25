NBA Brooklyn Nets vs Clevland Cavaliers z první řady pohledem iPhone 17 Pro!

Zavřít reklamu

Během včerejšího večera zahájili Brooklyn Nets novou sezónu ve své domácí hale Barclays Center v New Yorku. Původně jsem si myslel, že při focení využiju osminásobný zoom iPhone 17 Pro, ovšem nakonec jsem seděl v první řadě hned za hráči domácích Nets, což byl neopakovatelný zážitek. Z první řady jsem tak využíval u drtivé většiny fotografií 4 násobný nebo 3 násobný zoom, často pak pouze dvojnásobný nebo žádný. Musím objektivně říct, že když jsme letos na zápase New York Knicks s Golden State Warriors fotil Stepha Curryho, tak jsem v únoru samozřejmě používal ještě iPhone 16 Pro a seděl jsme v 15 řadě.

IMG 9117 IMG_9117
IMG 9165 IMG_9165
IMG 8941 IMG_8941
IMG 9071 IMG_9071
IMG 9110 IMG_9110
IMG 9231 IMG_9231
IMG 9046 IMG_9046
IMG 9063 IMG_9063
IMG 9133 IMG_9133
IMG 9291 IMG_9291
IMG 8783 IMG_8783
IMG 8789 IMG_8789
IMG 8797 IMG_8797
IMG 8799 IMG_8799
IMG 8801 IMG_8801
IMG 8808 IMG_8808
IMG 8825 IMG_8825
IMG 8845 IMG_8845
IMG 8850 IMG_8850
IMG 8870 IMG_8870
IMG 8877 IMG_8877
IMG 8802 IMG_8802
IMG 8883 IMG_8883
IMG 8884 IMG_8884
IMG 8902 IMG_8902
IMG 8906 IMG_8906
IMG 8918 IMG_8918
IMG 8930 IMG_8930
IMG 8966 IMG_8966
IMG 8977 IMG_8977
IMG 8985 IMG_8985
IMG 9004 IMG_9004
IMG 9007 IMG_9007
IMG 9021 IMG_9021
IMG 9022 IMG_9022
IMG 9025 IMG_9025
IMG 9040 IMG_9040
IMG 9042 IMG_9042
IMG 9052 IMG_9052
IMG 9053 IMG_9053
IMG 9054 IMG_9054
IMG 9057 IMG_9057
IMG 9064 IMG_9064
IMG 9065 IMG_9065
IMG 9067 IMG_9067
IMG 9068 IMG_9068
IMG 9069 IMG_9069
IMG 9084 IMG_9084
IMG 9088 IMG_9088
IMG 9093 IMG_9093
IMG 9096 IMG_9096
IMG 9101 IMG_9101
IMG 9102 IMG_9102
IMG 9106 IMG_9106
IMG 9111 IMG_9111
IMG 9112 IMG_9112
IMG 9124 IMG_9124
IMG 9130 IMG_9130
IMG 9136 IMG_9136
IMG 9140 IMG_9140
IMG 9144 IMG_9144
IMG 9146 IMG_9146
IMG 9154 IMG_9154
IMG 9161 IMG_9161
IMG 9170 IMG_9170
IMG 9174 IMG_9174
IMG 9183 IMG_9183
IMG 9190 IMG_9190
IMG 9192 IMG_9192
IMG 9212 IMG_9212
IMG 9225 IMG_9225
IMG 9234 IMG_9234
IMG 9269 IMG_9269
IMG 9274 IMG_9274
IMG 9303 IMG_9303
Oproti fotkám, které se mi podařilo zachytit tentokrát byly fotografie ze zápasu Knicks výrazně horší a nebylo to dáno jen vzdáleností od palubovky. iPhone 17 Pro dokáže pohltit více světla rychleji i při přiblížení, díky čemuž lze fotit ostřejší fotky i v případě rychlého sportu jako je NBA. Pokud někdy budete mít možnost zajít na NBA, tak vstupenky za hráče rozhodně zvažte, protože máte možnost získat podpisy, slyšet pokyny trenéra a navíc si zápas užijete doslova a do písmene s týmem. Dokonce vám zakáží fotit během Time autu, aby nedošlo k vyzrazení taktiky týmu. Mimochodem to, že do haly přicházíte stejným tunelem jako hráči je zážitek sám o sobě a všem to mohu jen a jen doporučit.

