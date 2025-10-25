NBA Brooklyn Nets vs Clevland Cavaliers z první řady pohledem iPhone 17 Pro!

Během včerejšího večera zahájili Brooklyn Nets novou sezónu ve své domácí hale Barclays Center v New Yorku. Původně jsem si myslel, že při focení využiju osminásobný zoom iPhone 17 Pro, ovšem nakonec jsem seděl v první řadě hned za hráči domácích Nets, což byl neopakovatelný zážitek. Z první řady jsem tak využíval u drtivé většiny fotografií 4 násobný nebo 3 násobný zoom, často pak pouze dvojnásobný nebo žádný. Musím objektivně říct, že když jsme letos na zápase New York Knicks s Golden State Warriors fotil Stepha Curryho, tak jsem v únoru samozřejmě používal ještě iPhone 16 Pro a seděl jsme v 15 řadě.
Fotogalerie
Oproti fotkám, které se mi podařilo zachytit tentokrát byly fotografie ze zápasu Knicks výrazně horší a nebylo to dáno jen vzdáleností od palubovky. iPhone 17 Pro dokáže pohltit více světla rychleji i při přiblížení, díky čemuž lze fotit ostřejší fotky i v případě rychlého sportu jako je NBA. Pokud někdy budete mít možnost zajít na NBA, tak vstupenky za hráče rozhodně zvažte, protože máte možnost získat podpisy, slyšet pokyny trenéra a navíc si zápas užijete doslova a do písmene s týmem. Dokonce vám zakáží fotit během Time autu, aby nedošlo k vyzrazení taktiky týmu. Mimochodem to, že do haly přicházíte stejným tunelem jako hráči je zážitek sám o sobě a všem to mohu jen a jen doporučit.