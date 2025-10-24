Zavřít reklamu

Tato automobilka ruší ve svých vozech CarPlay! Odvolává se přitom na Steva Jobse

iPhone
Martin Hradecký
0

Společnost General Motors se i po dvou letech stále snaží přesvědčit veřejnost, že rozhodnutí odstranit CarPlay z elektromobilů bylo správné. A teď v tom jde ještě dál — plánuje totéž i pro benzinová auta.

Mohlo by vás zajímat

V podcastu Decoder od Nilaye Patela to potvrdili šéfka GM Mary Barra a produktový ředitel Sterling Anderson. Právě Anderson označil krok za „velmi Jobsovský přístup“, přirovnávající jej ke zrušení mechaniky u prvních MacBooků: „Tehdy to lidé také nechtěli. Ale Steve Jobs řekl: flash paměť je budoucnost. Přesně to říkáme i my.“

CarPlay přirovnávají k zrcadlení iPhonu na Macu

Anderson šel ještě dál a tvrdí, že používat CarPlay v moderním autě je jako zrcadlit iPhone na MacBooku: „Nikdo to nepoužívá, protože laptop má lepší displej, reproduktory i rozhraní. A u auta je to ještě výraznější.“ Podle něj nabízí vlastní systém GM funkce jako nativní mapy se Super Cruise, propojení s nabíječkami a hlubší integraci, která CarPlay překonává.

Dosud se změna týkala jen elektromobilů. Barra ale nyní potvrdila, že CarPlay postupně zmizí i z dalších modelů: „Jakmile přejdeme k hlavnímu rolloutu, bude to očekávatelné.“ Na uklidněnou GM alespoň dodává, že se chystá podpora klíčů v Apple Wallet. O integraci Apple Music zatím prý „není co sdílet“. Vztahy s Applem prý ale zůstávají dobré.

Apple WWDC25 iOS 26 CarPlay widgets 2040x1148.jpg Apple-WWDC25-iOS-26-CarPlay-widgets-2040x1148.jpg
Apple WWDC25 iOS 26 CarPlay Live Activities 2040x1148.jpg Apple-WWDC25-iOS-26-CarPlay-Live-Activities-2040x1148.jpg
Apple WWDC25 iOS 26 CarPlay pinned conversations in Messages 2040x1148.jpg Apple-WWDC25-iOS-26-CarPlay-pinned-conversations-in-Messages-2040x1148.jpg
Apple WWDC25 iOS 26 CarPlay Tapbacks 2040x1148.jpg Apple-WWDC25-iOS-26-CarPlay-Tapbacks-2040x1148.jpg
Apple WWDC25 iOS 26 CarPlay climate 250609 Apple-WWDC25-iOS-26-CarPlay-climate-250609
carplay ultra iOS 26 carplay ultra iOS 26
Vstoupit do galerie

 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.